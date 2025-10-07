Condenaron a conductor tras robarse 17 toneladas de torta de soya, venderlas y cambiarlas por arena en Santander

Un arriesgado y particular intento de fraude le costó la libertad a un conductor de camión de carga en Santander. Julián Ochoa, de 27 años, fue condenado a seis años de prisión luego de ser declarado culpable del delito de hurto calificado y agravado por abusar de la confianza de su empresa contratante.
El transportador ideó un plan para apropiarse de una parte de la valiosa carga de soya, reemplazándola con un material parecido al original. Los hechos investigados por la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander se remontan al mes de marzo de 2024.