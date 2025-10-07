x

Condenaron a conductor tras robarse 17 toneladas de torta de soya, venderlas y cambiarlas por arena en Santander

El conductor, que se quiso pasar de vivo, se robó parte de la mercancía de su empresa, que estaba avaluada en más de 85 millones y para no ser descubierto, cambió la carga por arena para salirse con la suya.

  • El conductor de camión identificado como Julián Ochoa, de 27 años, fue condenado a seis años de prisión. FOTO: Getty
    El conductor de camión identificado como Julián Ochoa, de 27 años, fue condenado a seis años de prisión. FOTO: Getty
  • Imagen de referencia de camiones de carga. FOTO: Archivo El Colombiano - Edwin Bustamante
    Imagen de referencia de camiones de carga. FOTO: Archivo El Colombiano - Edwin Bustamante
  • El conductor fue capturado en marzo de 2024 tras denunciarlo penalmente por el hurto y el cambiazo de la carga. FOTO: Policía Metropolitana de Bucaramanga
    El conductor fue capturado en marzo de 2024 tras denunciarlo penalmente por el hurto y el cambiazo de la carga. FOTO: Policía Metropolitana de Bucaramanga
El Colombiano
El Colombiano
07 de octubre de 2025
bookmark

Un arriesgado y particular intento de fraude le costó la libertad a un conductor de camión de carga en Santander. Julián Ochoa, de 27 años, fue condenado a seis años de prisión luego de ser declarado culpable del delito de hurto calificado y agravado por abusar de la confianza de su empresa contratante.

El transportador ideó un plan para apropiarse de una parte de la valiosa carga de soya, reemplazándola con un material parecido al original. Los hechos investigados por la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander se remontan al mes de marzo de 2024.

Imagen de referencia de camiones de carga. FOTO: Archivo El Colombiano - Edwin Bustamante
Imagen de referencia de camiones de carga. FOTO: Archivo El Colombiano - Edwin Bustamante

Ochoa, operario de un tractocamión, tenía como misión llevar un total de 34 toneladas de torta de soya —avaluadas en unos 90 millones de pesos— desde el puerto de Santa Marta hasta una sede de su empresa de concentrados ubicada Bucaramanga.

Sin embargo, durante la ruta, el conductor se desvió de su tarea. Se apropió de una porción significativa de la mercancía (17 toneladas) y las vendió de forma fraudulenta.

Para camuflar el hurto y evitar sospechas a su alrededor, el transportador reemplazó el producto faltante con arena de playa, aprovechando que su color era similar al de la soya a granel.

El fraude descubierto y la sentencia judicial

Ochoa, según las autoridades, confió en que el engaño no sería descubierto por tratarse de un producto transportado a granel. Pero contrario a lo que esperaba el conductor, el fraude fue detectado después en Bucaramanga, por lo que lo capturaron en el barrio Alarcón.

La empresa de concentrados notó irregularidades en la mercancía y denunció penalmente el hecho. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación y, tras reunir las pruebas suficientes durante más de un año, logró demostrar la culpabilidad del conductor en el robo.

El conductor fue capturado en marzo de 2024 tras denunciarlo penalmente por el hurto y el cambiazo de la carga. FOTO: Policía Metropolitana de Bucaramanga
El conductor fue capturado en marzo de 2024 tras denunciarlo penalmente por el hurto y el cambiazo de la carga. FOTO: Policía Metropolitana de Bucaramanga

Luego de varios meses de juicio, un juez de Bucaramanga halló culpable a Julián Ochoa este martes 7 de octubre y le impuso una pena de seis años de prisión, la cual deberá cumplir en un centro carcelario del área metropolitana.

La Policía agregó que este caso no es aislado. Actualmente, se adelantan otros procesos investigativos contra conductores que, empleando la misma modalidad de abuso de confianza, habrían perpetrado hurtos similares en el departamento.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Investigación
Empresas
Justicia
Cárceles
Fiscalía General de la Nación
Policía
Hurto
Judicial
Robo
Dinero
Condena
Playas
trabajadores
ventas
Vehículos
Conductores
Fraude
Capturados
Arena
Mercancía
Colombia
Santa Marta
Santander
Bucaramanga
