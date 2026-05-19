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Atención: Alcalde Galán confirma que encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza, quien se sometió a un procedimiento estético

El alcalde bogotano confirmó que el cuerpo hallado corresponde a la mujer de 52 años.

  • Atención: Alcalde Galán confirma que encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza, quien se sometió a un procedimiento estético
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 47 minutos
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El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el cuerpo hallado este martes, 19 de mayo, corresponde al de Yulixa Toloza, quien estaba desaparecida desde el pasado miércoles, 13 de mayo.

A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que el cadáver hallado en Apulo, Cundinamarca, corresponde a quien las autoridades buscaban tras su desaparición luego de dirigirse a un centro estético en el sur de Bogotá.

“Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos entristece a todos en Bogotá”, expresó el mandatario Galán.

Según lo informado en horas de la tarde por la Fiscalía, un cuerpo con coincidencias morfológicas a las de Yulixa fue hallado a un costado de la carretera del municipio cundinamarqués, sin embargo, no se hizo la confirmación hasta que la Policía Judicial hiciera todas las validaciones.

Así desapareció Yulixa Toloza tras hacerse un procedimiento estético en Bogotá

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