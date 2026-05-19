¿Qué es el Fondo No es Hora de Callar? Así funcionará la medida estatal para proteger a mujeres periodistas en Colombia

“Si tocan a una, respondemos todas”, así fue como, citando a Vivir Quintana, la periodista Jineth Bedoya Lima celebró la creación del Fondo “No es Hora de Callar”, una medida de reparación impulsada por tribunales internacionales y la lucha de la comunicadora para proteger y reparar a profesionales víctimas de violencias basadas en género. La ceremonia -realizada en el Teatro Colón de Bogotá- estuvo atravesada por homenajes a periodistas asesinadas, intervenciones artísticas y llamados del propio Gobierno a reconocer el machismo dentro de las instituciones y de la política. El Fondo, que estará bajo la coordinación del Ministerio de Igualdad y Equidad, financiará apoyo jurídico y psicológico, programas de seguridad para periodistas y proyectos de comunicación liderados por mujeres. Lea además: Alfredo Acosta: así es el ministro de la Igualdad que le ha visto los ojos a la guerra más oscura ”Desde el Ministerio de Igualdad y Equidad, a través del Viceministerio de las Mujeres, ejercemos la secretaría técnica para el funcionamiento de este fondo que cuenta con recursos iniciales por 500 mil dólares para financiar acciones de prevención, protección, formación, becas e incentivos para investigaciones periodísticas lideradas por mujeres”, resaltó el Ministerio Público. Durante el acto, Bedoya recordó que esta medida surgió después de años de insistencia ante el Estado colombiano y organismos internacionales.

“He dado esta lucha durante 26 años para que ninguna otra comunicadora tenga que enfrentar lo mismo”, afirmó la periodista, quien ha convertido su caso en una bandera contra la violencia sexual y la impunidad. La creación del mecanismo se desprende de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró responsable al Estado colombiano por las fallas en la protección de Bedoya y por la falta de investigación efectiva de los hechos que sufrió en el año 2000. La iniciativa quedó formalizada a través de la Ley 2358 de 2024 y busca atender las violencias basadas en género que enfrentan periodistas y mujeres que trabajan en comunicación social. En medio del evento también hubo espacio para cuestionamientos al Gobierno Petro por expresiones consideradas ofensivas hacia mujeres periodistas. Jineth Bedoya cuestionó al presidente Gustavo Petro y al expresidente Andrés Pastrana por no responder a los cuestionamientos que la opinión pública, en especial mujeres, les han hecho para que, por un lado, Pastrana diga la verdad sobre los archivos Epstein y por otro, Gustavo Petro se retracte y disculpe por haberle dicho “muñecas de la mafia” a varias comunicadoras.

EL COLOMBIANO retomó aquella parte del discurso durante la rueda de prensa del evento. Ante eso, el ministro Alfredo Acosta ofreció disculpas públicamente. “Como hombre y como ministro pido perdón”, dijo el funcionario, quien además aseguró que llevará esa reflexión al presidente. “Si él da el ejemplo, creo que hace parte también de esa dignificación que debemos hacer a las mujeres”, añadió.

La viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina, reconoció que incluso dentro de sectores progresistas persisten prácticas machistas. “Nosotros como gobierno de izquierda debemos reconocer que estamos adentro impregnados de machismo, de patriarcado”, señaló. Ospina sostuvo que el país aún enfrenta enormes retos para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico y afirmó que “no hay democracia sana si no existen condiciones para investigar y para alzar la voz”.

El evento inició con música tradicional del Cauca y continuó con un homenaje a mujeres periodistas asesinadas o víctimas de violencia mientras ejercían su oficio. Entre ellas fueron recordadas Silvia Duzán, Diana Turbay, Flor Alba Núñez, María Efigenia Vásquez y Martha López, entre otras.

Uno de los momentos centrales fue la puesta en escena “No es Hora de Callar”, dirigida por Patricia Ariza, que mezcló música, poesía y mensajes sobre resistencia y libertad de expresión. Durante la presentación resonó una frase que marcó el tono de la jornada: “No hay acto más infame que la condena al silencio”. El acto cerró con una orquesta sinfónica integrada por mujeres y canciones como Canción sin miedo, la melodía que también citó Bedoya en su intervención.