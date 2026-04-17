Condenaron a la mujer que mató a su exnovio de 72 años porque le dañó el celular: ¿cuánto tiempo pagará?

A ocho años y seis meses de cárcel fue sentenciada una mujer que mató con un pico de botella a un septuagenario, en medio de un riña ocurrida en la ciudad de Barrancabermeja, Santander.

La Fiscalía reportó este viernes que María Inés González Gómez, de 29 años, admitió su responsabilidad en el homicidio perpetrado 10 de enero de 2025, y que suscribió un preacuerdo que le permitió obtener una rebaja en la pena.

La víctima del asesinato fue Gustavo Aguilera Jiménez, un jubilado de la empresa estatal Ecopetrol, de 72 años de edad, con el que la mujer sostuvo un noviazgo en el pasado. Tras finalizar la relación, el anciano al parecer maltrató física y verbalmente a González en varias oportunidades.