x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Con drones y granadas atacaron instalaciones del Ejército, la Policía y la vivienda del alcalde en Calamar, Guaviare

Las autoridades atribuyen la acción armada a la estructura ‘Armando Ríos’, del bloque de disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

  • FOTO: TOMADA DE SU INSTAGRAM PERSONAL
    FOTO: TOMADA DE SU INSTAGRAM PERSONAL
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Un ataque con drones y artefactos explosivos afectó, en la mañana de este martes, varios puntos del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Entre los lugares impactados se encuentran la vivienda del alcalde, Farid Camilo Castaño, la estación de Policía y el Batallón de Infantería de Selva N.° 24 (BICAM 24).

De acuerdo con reportes preliminares del Ejército, una empleada del mandatario local resultó herida y un soldado sufrió lesiones durante la ofensiva. En la respuesta de las tropas fue derribado uno de los drones utilizados en el ataque.

Noticia en desarrollo...

Temas recomendados

Ejército nacional
Orden público
Atentados
Policía
Disidencias de Farc
Disidencias de Iván Mordisco
Alcalde
Colombia
Guaviare
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida