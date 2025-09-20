Comunidad en el Meta impidió captura de alias “Chimbo de Oro”, cabecilla criminal

En la vereda La Samaria, municipio de La Macarena (Meta), un procedimiento judicial terminó en disturbios cuando un grupo de personas intervino para evitar la captura de Oliver Lozano Serna, alias “Chimbo de Oro”, señalado por las autoridades como coordinador logístico de la estructura Éver Castro del bloque Jorge Suárez Briceño.
El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Carlos Ernesto Marolejo, explicó que las tropas buscaban materializar la orden de captura, pero la comunidad bloqueó la acción. Entre quienes participaron en la asonada se encontraban individuos que portaban chalecos distintivos de la autodenominada Guardia Ambiental Campesina Losada-Guayabero.