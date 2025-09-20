x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Comunidad en el Meta impidió captura de alias “Chimbo de Oro”, cabecilla criminal

El sujeto es señalado de gestionar recursos y suministros para las operaciones de las disidencias en el sur del Meta.

  • En pleno operativo, la comunidad llegó y resguardó al disidente. Foto: captura de video
    En pleno operativo, la comunidad llegó y resguardó al disidente. Foto: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
20 de septiembre de 2025
bookmark

En la vereda La Samaria, municipio de La Macarena (Meta), un procedimiento judicial terminó en disturbios cuando un grupo de personas intervino para evitar la captura de Oliver Lozano Serna, alias “Chimbo de Oro”, señalado por las autoridades como coordinador logístico de la estructura Éver Castro del bloque Jorge Suárez Briceño.

El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Carlos Ernesto Marolejo, explicó que las tropas buscaban materializar la orden de captura, pero la comunidad bloqueó la acción. Entre quienes participaron en la asonada se encontraban individuos que portaban chalecos distintivos de la autodenominada Guardia Ambiental Campesina Losada-Guayabero.

De acuerdo con la información oficial, Lozano Serna enfrenta procesos judiciales por delitos como reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado, y porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Las investigaciones señalan además que, en su papel de coordinador logístico, alias “Chimbo de Oro” era pieza clave en el sostenimiento de la estructura disidente, al facilitar recursos y suministros para sus operaciones en el sur del Meta.

El Ejército Nacional aseguró que continuará con los operativos para dar con su captura y advirtió que no cederá frente a la presión de las estructuras armadas ilegales en esa región.

