Comunidad en el Meta impidió captura de alias “Chimbo de Oro”, cabecilla criminal

El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Carlos Ernesto Marolejo, explicó que las tropas buscaban materializar la orden de captura, pero la comunidad bloqueó la acción. Entre quienes participaron en la asonada se encontraban individuos que portaban chalecos distintivos de la autodenominada Guardia Ambiental Campesina Losada-Guayabero.

En la vereda La Samaria, municipio de La Macarena (Meta), un procedimiento judicial terminó en disturbios cuando un grupo de personas intervino para evitar la captura de Oliver Lozano Serna, alias “Chimbo de Oro” , señalado por las autoridades como coordinador logístico de la estructura Éver Castro del bloque Jorge Suárez Briceño.

De acuerdo con la información oficial, Lozano Serna enfrenta procesos judiciales por delitos como reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado, y porte y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Las investigaciones señalan además que, en su papel de coordinador logístico, alias “Chimbo de Oro” era pieza clave en el sostenimiento de la estructura disidente, al facilitar recursos y suministros para sus operaciones en el sur del Meta.

El Ejército Nacional aseguró que continuará con los operativos para dar con su captura y advirtió que no cederá frente a la presión de las estructuras armadas ilegales en esa región.