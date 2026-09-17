“Todo nos mantiene asustados”: Chocó tiembla una y otra vez, así viven sus habitantes los nuevos enjambres sísmicos

Después del terremoto del pasado 10 de agosto en el occidente colombiano, el miedo a que vuelva a temblar también se queda en la cabeza. Basta un ruido, un movimiento o una sensación para pensar que la tierra volvió a moverse. Si eso todavía ocurre en Antioquia, donde los sismos no se han repetido con la misma frecuencia, imagine cómo se vive en Chocó, donde los movimientos telúricos se han vuelto recurrentes y mantienen a las familias en alerta. Erick David Guevara Ortiz, habitante de Istmina, cuenta cómo estos movimientos han cambiado la tranquilidad de su familia y cómo viven el susto cada vez que la tierra vuelve a moverse.
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Los eventos sísmicos se han vuelto constantes e intensos en el departamento del Chocó, concentrándose de manera particular en municipios como Istmina, Sipí y Andagoya (cabecera municipal de Medio San Juan). Más allá de los boletines técnicos y los reportes oficiales, están las comunidades que afrontan cada remezón con profunda zozobra e incertidumbre.