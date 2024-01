Este tema fue motivo de discordia entre el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, y la delegación del ELN, pues el Gobierno salió a anunciar una prórroga de 6 meses que, al parecer, no había sido discutida a profundidad en la mesa.

Menos de una semana después, la guerrilla aseguró que no estaba al tanto del “tal cese al fuego” y, por ende, insistió en que no cumpliría ningún acuerdo que no se discutiera y se firmara entre ambas partes.

Esa vez, los diálogos tuvieron una de sus crisis más fuertes, a diferencia de esta ocasión que parece ser un tema resuelto en la Mesa.

De hecho, el comunicado dejó la puerta abierta a una prórroga mucho más larga. Una vez termine el plazo de estos 7 días, la Mesa podría anunciar, ahora sí, un nuevo cese al fuego por otros seis meses, aunque podrían variar un poco las condiciones.



“Una vez culminada la evaluación del CFBNT y el presente ciclo, se firmará la prórroga del CFBNT que fortalecerá, desarrollará e incluirá los aspectos relacionados con el mismo que están contenidos en los acuerdos 9 al 21, suscritos desde junio del 2023 hasta la fecha”, concluyó el comunicado.