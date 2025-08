¿Cómo será ejecutada la prisión domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez? Estos son los detalles

Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, fue condenado a 12 años de prisión este viernes, luego de ser hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal como persona determinante. Para la juez Sandra Liliana Heredia, en este caso quedó probado que el expresidente no fue víctima de un complot judicial —como él mismo sostuvo—, sino que fue el determinador de una red que intentó manipular testigos a su favor y, de paso, perjudicar al senador Iván Cepeda.

Álvaro Uribe estará recluido en su residencia en Rionegro, Antioquia, porque esa es la dirección conocida en el proceso, además de ser el lugar en donde estuvo privado de su libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia. El abogado penalista Ricardo Andrés Giraldo explicó a EL COLOMBIANO que la cárcel que garantizará la vigilancia será el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de La Ceja, debido a que es el municipio cercano con penitenciaría.

Por su parte, el también litigante Santiago Trespalacios indicó que el exmandatario no podrá salir de su casa sin autorización, salvo que se trate de un evento adverso o urgencia. “Él (Uribe) puede seguir recibiendo visitas y sostener comunicaciones, al igual que actividades políticas desde su domicilio”, afirmó Trespalacios, agregando que la pensión vitalicia no se verá afectada-misma que ostenta por haber sido presidente de la República-.

Uribe no puede trabajar, a menos que tenga autorización de una autoridad competente. El hoy condenado no llevará brazalete o grillete electrónico en su tobillo, puesto que no se escuchó decir esta petición en la lectura de sentencia.

Pese a que la defensa del expresidente le solicitó a la jueza leer el fallo de la sentencia -pedido que fue denegado por Heredia-, el abogado Trespalacios aseguró que toda nulidad requiere demostrar que el error afecta gravemente las garantías o la estructura del proceso. “Aquí la garantía es la publicidad y se ha protegido cabalmente”, aseveró.

“Mi honra ya está profundamente afectada. Me niegan el derecho a permanecer en libertad y una de las razones es para evitar violencia. Yo en el ejercicio de libertad recorro el país, hablo con franqueza de lo que pienso y explico las razones de oposición a este gobierno, pero jamás mis compañeros de la política han sido incitadores de la violencia”, dijo el expresidente concluida la intervención de la juez.

