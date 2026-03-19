Revelan nuevos detalles del accidente en el que murió Sonia Izquierdo, estudiante que estaba reportada como desaparecida

Familiares, amigos y compañeros de la Universidad Nacional recibieron este jueves una lamentable noticia sobre Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, quien fue reportada como desaparecida el 17 de marzo, luego de haber sido vista por última vez cuando se dirigía al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para realizar sus prácticas.

Tras una intensa búsqueda, las autoridades informaron que la estudiante de Derecho, de 24 años, había fallecido en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a las 2:30 p. m. de ese martes, precisamente en la carrera 30 con calle 80, en el barrio 12 de Octubre.

En contexto: Joven que había sido reportada como desaparecida fue hallada muerta en accidente de moto por servicio de aplicación

La última ubicación que se tuvo de Sonia fue en la carrera 11A con calle 94, cuando había tomado un servicio de motocicleta a través de una aplicación. Sin embargo, el informe vial reveló que la moto chocó contra un tractocamión de servicio público y un automóvil particular.