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Revelan nuevos detalles del accidente en el que murió Sonia Izquierdo, estudiante que estaba reportada como desaparecida

La joven, de 28 años, había sido reportada como desaparecida tras salir con destino al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde realizaría sus prácticas de Derecho.

  • Así fue como ocurrió el accidente de tránsito en el que murió Sonia Alejandra Izquierdo, en Bogotá. FOTOS: Tomadas de las redes sociales
    Así fue como ocurrió el accidente de tránsito en el que murió Sonia Alejandra Izquierdo, en Bogotá. FOTOS: Tomadas de las redes sociales
El Colombiano
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hace 3 horas
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Familiares, amigos y compañeros de la Universidad Nacional recibieron este jueves una lamentable noticia sobre Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, quien fue reportada como desaparecida el 17 de marzo, luego de haber sido vista por última vez cuando se dirigía al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para realizar sus prácticas.

Tras una intensa búsqueda, las autoridades informaron que la estudiante de Derecho, de 24 años, había fallecido en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a las 2:30 p. m. de ese martes, precisamente en la carrera 30 con calle 80, en el barrio 12 de Octubre.

En contexto: Joven que había sido reportada como desaparecida fue hallada muerta en accidente de moto por servicio de aplicación

La última ubicación que se tuvo de Sonia fue en la carrera 11A con calle 94, cuando había tomado un servicio de motocicleta a través de una aplicación. Sin embargo, el informe vial reveló que la moto chocó contra un tractocamión de servicio público y un automóvil particular.

¿Cómo ocurrió el accidente de Sonia Alejandra Izquierdo?

La joven era pasajera (parrillera), pero el conductor de la motocicleta habría transitado entre ambos vehículos por la carrera 30 con calle 85, en sentido norte-sur. No obstante, perdió el control y colisionaron contra los otros dos vehículos, lo que provocó que Sonia saliera expulsada e impactara contra el tractocamión.

Entérese: Luto en el Bajo Cauca: murió líder social en grave accidente de tránsito en la vía a Zaragoza

Como la estudiante no portaba documentación al momento de los hechos, no pudo ser identificada preliminarmente, por lo que se habló en la ficha conocida por El Tiempo de una mujer de 28 años que había fallecido debido a la gravedad de sus heridas tras el siniestro vial.

El conductor de la motocicleta, por su parte, fue trasladado a la Clínica Alcalá por traumas en la mano izquierda y en la rodilla izquierda, mientras que los otros dos conductores resultaron ilesos. Una de las hipótesis que cobra mayor relevancia está relacionada con el “tránsito entre vehículos”, una práctica que es muy utilizada en motociclistas, pero que tiene sus limitaciones por temas de seguridad.

Las autoridades continúan investigando este caso, que ha conmocionado a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, así como a los familiares, allegados y demás conocidos de la joven.

Siga leyendo: Colombia llegará a más de 14 millones de motos en el 2026: el desafío ahora es reducir los accidentes

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