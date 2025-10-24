Video | Así fue la balacera que dejó a tres militares heridos en Bogotá

En balacera y con tres militares heridos terminó un operativo para capturar a un hombre en el sector de Mazurén, localidad de Suba, al norte de Bogotá, la tarde de este jueves 23 de octubre.

El hecho se registró en la carrera 55 con calle 151, hasta donde llegaron integrantes del Gaula Militar de Cundinamarca para efectuar una orden de captura contra un supuesto cabecilla de una banda criminal.

De acuerdo con las primeras versiones, el sospechoso se movilizaba en un vehículo y, al verse acorralado, sacó un arma de fuego y disparó desde la ventana contra los uniformados, lo que desató un violento intercambio de disparos.