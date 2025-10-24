x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Así fue la balacera que dejó a tres militares heridos en Bogotá

Uno de los uniformados presentó heridas de consideración tras el ataque desde la ventana de un vehículo. El cabecilla de una banda delincuencial fue capturado.

  • Video | Así fue la balacera que dejó a tres militares heridos en Bogotá
Colprensa
hace 13 horas
bookmark

En balacera y con tres militares heridos terminó un operativo para capturar a un hombre en el sector de Mazurén, localidad de Suba, al norte de Bogotá, la tarde de este jueves 23 de octubre.

El hecho se registró en la carrera 55 con calle 151, hasta donde llegaron integrantes del Gaula Militar de Cundinamarca para efectuar una orden de captura contra un supuesto cabecilla de una banda criminal.

En contexto: Tres militares heridos en medio de un operativo contra cabecilla de una banda en Bogotá

De acuerdo con las primeras versiones, el sospechoso se movilizaba en un vehículo y, al verse acorralado, sacó un arma de fuego y disparó desde la ventana contra los uniformados, lo que desató un violento intercambio de disparos.

“Durante el procedimiento, el sujeto -quien se encontraba acompañado por tres mujeres- abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de hacer uso de sus armas de dotación para evitar daños colaterales a las acompañantes del señalado”, explicó el Ejército.

Pese al ataque, el sospechoso fue capturado por los delitos de homicidio y extorsión, y quedó a disposición de la autoridad competente.

Entérese: Corte Suprema avaló extradición de “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera: ¿el presidente Petro lo enviará a Estados Unidos?

Los militares heridos fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales, donde se encuentran bajo observación médica. “Este Comando expresa su solidaridad con las familias de nuestros uniformados, deseando su pronta recuperación, y reitera su compromiso de continuar aportando a la seguridad y tranquilidad de los más de siete millones de habitantes de la capital del país”, agregó la institución militar.

Entre tanto, funcionarios del CTI arribaron al lugar e iniciaron las investigaciones correspondientes. Asimismo, el sector fue acordonado para recopilar pruebas que permitan determinar lo sucedido.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Cárcel de menores para el adolescente que habría ordenado el asesinato de su abuela y de su tía en Envigado

Temas recomendados

Bandas delincuenciales
Ejército nacional
Policía
Judicial
Violencia
Cabecilla
Gaula
Tiroteos
Operativos
Fuerzas Militares
Bogotá
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida