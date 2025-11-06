x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Videos | Así fue el aparatoso choque entre el Tren de la Sabana y una camioneta en Chía

Las autoridades no han emitido un pronunciamiento, aunque se hace un llamado a la ciudadanía a respetar las señales de tránsito para proteger la vida de todos.

  • Una camioneta blanca chocó contra el Tren de la Sabana en Chía, Cundinamarca. FOTOS: Capturas de video
    Una camioneta blanca chocó contra el Tren de la Sabana en Chía, Cundinamarca. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
06 de noviembre de 2025
bookmark

Un aparatoso accidente de tránsito se presentó este jueves en el municipio de Chía, Cundinamarca, cuando el Tren de la Sabana chocó con una camioneta mientras ambos se encontraban en movimiento.

El caso ocurrió hacia las 4:00 p.m., cuando el conductor del vehículo blanco no respetó la señal de pare y fue arrollado algunos metros adelante en el cruce que conecta la Autonorte con la carretera central del norte (kra 7), a la altura del Restaurante El Pórtico.

Lea también: Luto en el deporte mundial: falleció expiloto de Fórmula 1 en Ferrari y McLaren

Un video que circula en redes sociales muestra del suceso que ha generado conmoción y un debate sobre la responsabilidad y el cuidado de la vida, ya que en este caso el tren tiene prioridad en la vía por su recorrido hacia y desde la capital.

La camioneta quedó a un costado del carril tras el impacto y comenzó a sacar humo de la parte delantera, al mismo tiempo en que los testigos corrían para auxiliar al conductor, quien según se conoció, presentó contusiones superficiales.

Entérese: Tres vagones del Metro de Bogotá afectados tras accidente en China: esto es lo que se sabe

Por ahora, se desconoce si el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente o si se trató simplemente de un acto de distracción e imprudencia.

Las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido. Sin embargo, se hace un llamado a la ciudadanía para que respete las señales de tránsito y así evitar casos como este, en los que está en riesgo no solo la vida del afectado en la camioneta, sino también la de los pasajeros en el tren.

Siga leyendo: “Dios me dio la vida, pero me quitó toda mi felicidad”: el único superviviente del accidente de Air India

Temas recomendados

Vías
Señalización vial
Accidentes de trenes
Accidentes
Accidentes de tránsito
carros
Conductores
Cundinamarca
chia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida