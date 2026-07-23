Combates dejaron siete militares heridos y dos disidentes muertos en El Tambo, Cauca

Siete militares lesionados y dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc muertos es el balance preliminar de los violentos combates registrados este jueves 23 de julio en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó, en zona rural de El Tambo, Cauca. Le puede interesar: Giro en el caso María Camila Potosí: Investigan si el bebé que esperaba fue extraído tras su femicidio en Cali El choque armado enfrentó a tropas del Ejército Nacional contra miembros de la estructura Carlos Patiño. Entre los uniformados afectados, un soldado sufrió heridas por impacto de bala y fue evacuado de urgencia para recibir atención médica, mientras que los otros seis militares presentaron lesiones causadas por esquirlas.

Tensión en las aulas y clamor comunitario

La operación militar, que se desarrolló en horas de la mañana, en momentos en que los estudiantes de la zona se encontraban en clases, desató momentos de pánico e incertidumbre entre todos los habitantes del sector. Frente a la gravedad de los hechos, Luis Fernando Vergara, personero de El Tambo, advirtió sobre el temor con el que vive la población debido a la grave situación de inseguridad en toda la zona.

“La comunidad está muy preocupada y, a través de redes sociales, ha hecho varios pronunciamientos solicitando que se les mantenga al margen de cualquier confrontación. Siempre debe prevalecer el principio de distinción y la protección de la población civil. Además, estamos convocando un Comité Territorial de Justicia Transicional con las diferentes autoridades y entidades, entre ellas el Ejército Nacional”, aseguró. Asimismo, el personero detalló el desarrollo de los acontecimientos. “Se adelantó una operación militar en una zona donde tiene presencia una estructura armada. El procedimiento se realizó durante la mañana, cuando los estudiantes se encontraban en el colegio, lo que generó momentos de tensión en la comunidad mientras se registraban intercambios de disparos”, explicó.

Reacción gubernamental y denuncias

Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció públicamente a un hombre grabado en video mientras disparaba en la zona rural de Huisitó, confirmando que las autoridades trabajan para identificarlo y llevarlo ante la justicia. “Las personas que se ven en el video no representan ninguna causa legítima. Son criminales al servicio del narcotráfico que asesinan colombianos, instrumentalizan a las comunidades y violan el Derecho Internacional Humanitario”, escribió el ministro en su cuenta de X.

Por su parte, el Ejército aseguró que los integrantes de la estructura armada estarían disparando desde viviendas del sector e instrumentalizando a la población civil para obstaculizar el avance de las tropas, situación que dificulta el desarrollo de las operaciones en el área. “La mayoría de estos delincuentes utilizan prendas de civil para asesinar mientras se ocultan entre la población. Esto vulnera el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario y busca evitar el gran avance de la Fuerza Pública para mejorar las condiciones de seguridad en el Cauca”, concluyó Sánchez. También le puede interesar: Los más poderosos serán juzgados por una terna de mujeres: así quedó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema

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