Combates dejaron siete militares heridos y dos disidentes muertos en El Tambo, Cauca

Siete militares lesionados y dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc muertos es el balance preliminar de los violentos combates registrados este jueves 23 de julio en la vereda Juntas, corregimiento de Huisitó, en zona rural de El Tambo, Cauca.
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El choque armado enfrentó a tropas del Ejército Nacional contra miembros de la estructura Carlos Patiño. Entre los uniformados afectados, un soldado sufrió heridas por impacto de bala y fue evacuado de urgencia para recibir atención médica, mientras que los otros seis militares presentaron lesiones causadas por esquirlas.