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Elecciones: Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, así puede consultar el puesto de votación

La Registraduría compartió las cifras del censo que está habilitado para votar en las elecciones del próximo 31 de mayo, donde se elegirá al sucesor de Gustavo Petro.

  • La Registraduría entregó las cifras sobre el censo habilitado para el próximo 31 de mayo. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    La Registraduría entregó las cifras sobre el censo habilitado para el próximo 31 de mayo. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

30 de abril de 2026
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A un mes de la jornada donde se celebrara la primera vuelta presidencial, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó el informe sobre el censo electoral habilitado para ejercer su derecho al voto el próximo 31 de mayo.

De acuerdo con la entidad, hay un total de 41.421.973 colombianos habilitados para sufragar en los comicios presidenciales, de los cuales 1.414.661 ciudadanos corresponde a compatriotas que residen en el exterior.

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Entre ese número de ciudadanos habilitados, la mayoría son mujeres pero por poca diferencia. 21.298.492 personas habilitadas para ir a las urnas son del sexo femenino mientras que 20.123.481 son hombres.

¿Cuántos puestos de votación habrá el 31 de mayo?

Para la primera vuelta presidencial, habrá un total de 13.489 puestos de votación, de los cuales 6.010 estarán en cascos urbanos y 7.479 se ubicarán en la zona rural.

Respecto a esa cantidad, 1.280 puestos se dispondrán en Antioquia para que voten los 5.448.240 ciudadanos que están habilitados en el departamento para sufragar.

Con la consolidación del censo electoral para la segunda jornada electoral de este 2026, la Registraduría también confirmó que los colombianos ya pueden consultar su puesto de votación. Esto, según la entidad, se puede hacer a través de la página web www.registraduria.gov.co en la opción Conoce tu lugar de votación.

El próximo 31 de mayo los colombianos acudirán a las urnas para elegir entre 13 candidatos al sucesor de Gustavo Petro que, en caso de haber un aspirante que triunfe con el 50 % + 1 de los votos válidos, se posesionará como mandatario el próximo 7 de agosto. En caso de no darse esa diferencia, los dos candidatos con el mayor número de votación pasarán a una segunda vuelta que se celebrará el domingo, 21 de junio.

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