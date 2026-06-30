Colombia trae de regreso a 92 connacionales y sigue enviando ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos

Varios días después de los terremotos que sacudieron a Venezuela, Colombia continúa las labores de asistencia humanitaria para sus connacionales. En un nuevo vuelo de repatriación, 47 colombianos regresaron al país tras permanecer en las zonas afectadas por los sismos registrados la semana pasada en el vecino país.
Con la llegada de este grupo, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya son 92 los colombianos que han sido repatriados de manera segura desde que comenzaron las jornadas de evacuación.
Además, se señaló que el Consulado de Colombia en Caracas continúa acompañando el proceso para los ciudadanos que aún permanecen en territorio venezolano y requieren regresar al país.
Esta labor incluye el registro de connacionales, la verificación de su documentación y la expedición de pasaportes de emergencia para quienes los necesiten, con el fin de agilizar los trámites de salida.