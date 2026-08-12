Gobierno de Abelardo reconoce los Altos del Golán como territorio israelí y cinco países rechazan la decisión

La nueva administración de Abelardo de la Espriella enfrentó su primera controversia diplomática en su primer día hábil de gobierno. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el lunes 10 de agosto, en medio del desastre que dejó el terremoto de 7.4 que azotó el país, que Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel. Solo tras firmar aquella declaración, el nuevo presidente decidió atender la emergencia en su propia nación. La decisión generó cuestionamientos de varios gobiernos de Oriente Medio, que señalaron que la postura colombiana desconoce disposiciones del derecho internacional y resoluciones de Naciones Unidas. Siria, Arabia Saudita, Catar, Turquía y Palestina manifestaron su rechazo. Entérese: Gustavo Petro le envió solicitud al Congreso para poder irse del país “todo el año siguiente”

El Gobierno sirio fue uno de los primeros en reaccionar. Damasco calificó la decisión como una “flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas” y sostuvo que los Altos del Golán son parte inseparable de su territorio. También cuestionó que Colombia reconozca la soberanía israelí sobre la zona.

Crisis diplomática en medio de emergencia humanitaria en Colombia

La posición colombiana fue expuesta en un comunicado de la Cancillería, encabezada por Omar Bula Escobar, publicado mientras el país atendía la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el mismo día, que dejó, hasta ahora, más de 250 muertos y 2.600 heridos, además de graves daños en varias regiones.

Según la Cancillería, el reconocimiento está relacionado con la situación de seguridad de Israel y con el valor estratégico que el Gobierno atribuye a los Altos del Golán. Colombia manifestó su reconocimiento a la “soberanía israelí” sobre el territorio y al “derecho de Israel a protegerse frente a amenazas externas”. El Gobierno también argumentó que Israel ha enfrentado durante décadas diferentes desafíos de seguridad, situación que, según su explicación, se agravó después de los atentados del 7 de octubre. En ese contexto, la Cancillería consideró que el control israelí de los Altos del Golán es un elemento esencial para la defensa nacional de ese país y para la protección de sus ciudadanos. Entérese: Didier Blanco será el nuevo director de la UNP en el gobierno de De la Espriella: tendrá estos retos La decisión, de acuerdo con el comunicado colombiano, busca aportar a una paz “estable y duradera” en Oriente Medio y responde a un compromiso adquirido entre Colombia e Israel el pasado 8 de agosto.

Siria, Catar, Turquía, Palestina y Arabia Saudita rechazan la medida tomada por De la Espriella

Damasco insistió en que los Altos del Golán pertenecen a Siria y afirmó que el reconocimiento hecho por Colombia contradice las normas internacionales y las disposiciones de Naciones Unidas sobre el territorio. El Gobierno sirio también recordó una reciente declaración del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien señaló que los Altos del Golán son territorio sirio y que las acciones que afecten la soberanía y la integridad territorial de Siria son inaceptables. En su cuestionamiento, Siria citó además la Resolución 497 de 1981 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, relacionada con la decisión de Israel de extender sus leyes, jurisdicción y administración sobre el territorio ocupado. La reacción internacional se extendió a otros gobiernos de la región. Arabia Saudita pidió a Colombia reconsiderar su decisión y afirmó que el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán contradice el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Lea también: De la Espriella confirma el restablecimiento de relaciones con Israel: “Colombia recuperará sus aliados” Catar sostuvo que el territorio continúa siendo “territorio árabe ocupado” y afirmó que el reconocimiento de Israel no modifica su estatus jurídico. Además, advirtió que decisiones unilaterales de este tipo pueden dificultar los esfuerzos destinados a alcanzar la paz en Oriente Medio.

Turquía, por su parte, calificó la postura colombiana como una forma de legitimación de la ocupación israelí del territorio sirio. Palestina también rechazó la decisión y la vinculó con una vulneración del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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