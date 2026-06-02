Colombia asume la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y liderará debates sobre Oriente Medio, mujeres y niñez en conflictos

Desde el 1 de junio y hasta el 30 de junio de 2026, Colombia ejerce la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsabilidad que le permitirá dirigir las reuniones formales e informales del organismo, coordinar su programa de trabajo mensual y promover iniciativas relacionadas con la paz y la seguridad internacional.
La presidencia se desarrollará en la sede de la ONU en Nueva York y estará enfocada en el fortalecimiento de la diplomacia, la mediación, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional.
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