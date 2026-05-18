Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Petro desata crisis diplomática entre Colombia y Bolivia por calificar de “insurrección” las protestas

La tensión diplomática entre Colombia y Bolivia aumenta tras las polémicas declaraciones de Gustavo Petro sobre la crisis política y las protestas contra Rodrigo Paz.

  • Gustavo Petro, presidente de Colombia; y Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia. FOTO: Cortesía redes.
    Gustavo Petro, presidente de Colombia; y Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia. FOTO: Cortesía redes.
El Colombiano
El Colombiano
hace 49 minutos
bookmark

El presidente, Gustavo Petro, desató una nueva tormenta internacional este domingo al pronunciarse de manera directa sobre la delicada situación de orden público que atraviesa Bolivia desde el pasado mes de abril.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró de forma tajante que el país andino vive una “insurrección popular” y afirmó que dicha coyuntura es “la respuesta a la soberbia geopolítica”.

Las declaraciones del gobernante se producen en un escenario complejo, pues su mandato en Colombia finaliza el próximo 7 de agosto. A pesar del poco tiempo que le queda en el cargo, Petro ofreció la plena disposición de su Gobierno para contribuir a una salida pacífica de la crisis boliviana, siempre y cuando sea invitado por las partes.

“Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza”, manifestó el jefe de Estado colombiano.

Siga leyendo: Ordenan captura del expresidente de Bolivia, Evo Morales, por trata de personas con menores de edad

El origen de la crisis en Bolivia y el choque institucional

Esta fuerte polémica llega en un momento crítico para Bolivia, ya que el actual presidente, Rodrigo Paz Pereira, lleva tan solo seis meses en el poder. Su llegada a la presidencia marcó el fin de una era de casi 20 años de hegemonía política continua presidida por Evo Morales.

Sin embargo, la gestión del nuevo mandatario ha enfrentado una rápida resistencia en las calles.

Las manifestaciones y bloqueos de vías son lideradas por sectores sindicales, campesinos y vecinales que inicialmente exigían mejoras salariales.

La Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical de ese país, mantiene movilizaciones desde hace dos semanas que comenzaron con la exigencia de un aumento salarial del 20%, pero que rápidamente derivaron en una presión directa para exigir la renuncia del presidente Paz.

La situación llegó a un punto álgido el sábado, cuando la Policía y las Fuerzas Armadas bolivianas ejecutaron un operativo conjunto para desbloquear las carreteras estratégicas que conectan a La Paz y El Alto con otras regiones.

No obstante, para evitar un “derramamiento de sangre”, el Gobierno boliviano ordenó posteriormente el repliegue de los uniformados y convocó a un diálogo con los dirigentes indígenas y campesinos para consensuar un plan de trabajo.

Entérese: El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido en La Paz por presuntos delitos de corrupción

¿A qué se refiere Petro con los “presos políticos”?

Uno de los puntos que mayor revuelo causó en el discurso de Gustavo Petro fue su llamado a cambiar el modelo democrático regional y su mención explícita a los detenidos por causas ideológicas.

“No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas, debemos construir una democracia profunda, multicolor en nuestra civilización que viene de 60.000 años en las américas, pero también viene del mediterráneo ancestral y del África negra y de los desiertos del Sahara”, afirmó Petro.

Desde diferentes sectores políticos, estas palabras fueron vinculadas de inmediato con la situación jurídica de Evo Morales.

Actualmente, el Tribunal de Tarija dictó una orden de captura contra el expresidente boliviano y lo declaró en rebeldía, luego de que este no se presentara a un juicio donde se le investiga por una presunta relación que habría sostenido con una menor de 15 años durante su periodo presidencial. Morales se encuentra prófugo de la justicia.

Le puede interesar: Tras veinte años de socialismo, el centroderechista Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia

La respuesta de la Cancillería boliviana y el respaldo de Evo Morales

La reacción del Gobierno boliviano no se hizo esperar y la Cancillería de Bolivia emitió un reclamo formal en el que señalaron de manera directa que las afirmaciones de Gustavo Petro “no reflejaban la buena relación entre los dos países”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino fue enfático en señalar que las transformaciones estructurales y los problemas institucionales acumulados tras casi dos décadas de tensiones deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional y mediante mecanismos de diálogo propios del pueblo boliviano, en un clima de paz y pleno respeto a la soberanía nacional.

En contraste con el rechazo gubernamental, Evo Morales salió públicamente en respaldo del mandatario colombiano. A través de sus redes, Morales agradeció a Petro por lo que consideró una postura firme para “defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”.

Para cerrar su pronunciamiento, el presidente Petro apeló a la memoria histórica y a los nexos del progresismo latinoamericano, recordando un encuentro reciente que sostuvo en Panamá con el actual presidente boliviano.

Petro rememoró la figura de su padre, el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), evocando su paso por Bogotá y Panamá durante su época de exilio, tiempo en el que recibió visitas del general Omar Torrijos y de delegados del M-19, específicamente del escritor Carlos Vidales.

“Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana”, dijo el mandatario.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Protestas
Relaciones internacionales
Diplomacia
Cancillería
crisis política
Relaciones diplomáticas
Colombia
Bolivia
Gustavo Petro
Evo Morales
Rodrigo Paz
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos