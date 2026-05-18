El papa León XIV publicará su primera encíclica sobre la dignidad humana ante los riesgos de la IA

El Vaticano se prepara para un hito en la era digital con la publicación, el próximo lunes 25 de mayo, de la primera encíclica del papa León XIV, un documento que busca ofrecer una guía moral ante la velocidad con la que avanzan las tecnologías emergentes y los algoritmos en la sociedad actual. El texto, firmado por el sumo pontífice el pasado 15 de mayo, lleva por título ‘Magnifica Humanitas: Sobre la protección de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial’. Según medios internacionales, la traducción de su nombre del latín, “Magnífica Humanidad”, es un llamado directo a priorizar al ser humano en medio de la actual revolución tecnológica. Lea más: El pontificado de León XIV: Un año de moderación opacado por la crisis con Trump

Una respuesta de la Iglesia a la revolución digital

El papa León XIV ha dejado claro que la Iglesia Católica no puede ser ajena a las transformaciones tecnológicas que reconfiguran el empleo, la ética y las relaciones humanas. Con ‘Magnifica Humanitas’, el Vaticano busca establecer una postura firme y ética sobre el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). La fecha de la firma de esta encíclica, el 15 de mayo, no fue una coincidencia. Ese día se conmemoró el 135 aniversario de ‘Rerum Novarum’ (“De las cosas nuevas”), la histórica carta encíclica publicada en 1891 por el papa León XIII que abordó por primera vez las injusticias de la Revolución Industrial, el capital y el trabajo, inaugurando la doctrina social de la Iglesia moderna. El pontífice ya había anticipado esta dirección al inicio de su ministerio. En un discurso ante el Colegio Cardenalicio el 10 de mayo de 2025, el Santo Padre explicó los motivos detrás de la elección de su nombre: “Elegí el nombre de León XIV principalmente porque el papa León XIII, en su histórica encíclica ‘Rerum Novarum’, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y a los avances en el campo de la inteligencia artificial, que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”. Siga leyendo: “Es el amor el que debe triunfar, no la guerra”: el nuevo mensaje del papa León XIV en África

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