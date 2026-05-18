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El papa León XIV publicará su primera encíclica sobre la dignidad humana ante los riesgos de la IA

El Vaticano publicará el 25 de mayo la primera encíclica del papa León XIV, enfocada en defender la dignidad humana frente a la inteligencia artificial.

  • El papa León afirmó que la publicación de su primera encíclica será el 25 de mayo. FOTO: Vatican News.
    El papa León afirmó que la publicación de su primera encíclica será el 25 de mayo. FOTO: Vatican News.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
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El Vaticano se prepara para un hito en la era digital con la publicación, el próximo lunes 25 de mayo, de la primera encíclica del papa León XIV, un documento que busca ofrecer una guía moral ante la velocidad con la que avanzan las tecnologías emergentes y los algoritmos en la sociedad actual.

El texto, firmado por el sumo pontífice el pasado 15 de mayo, lleva por título ‘Magnifica Humanitas: Sobre la protección de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial’.

Según medios internacionales, la traducción de su nombre del latín, “Magnífica Humanidad”, es un llamado directo a priorizar al ser humano en medio de la actual revolución tecnológica.

Lea más: El pontificado de León XIV: Un año de moderación opacado por la crisis con Trump

Una respuesta de la Iglesia a la revolución digital

El papa León XIV ha dejado claro que la Iglesia Católica no puede ser ajena a las transformaciones tecnológicas que reconfiguran el empleo, la ética y las relaciones humanas.

Con ‘Magnifica Humanitas’, el Vaticano busca establecer una postura firme y ética sobre el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La fecha de la firma de esta encíclica, el 15 de mayo, no fue una coincidencia. Ese día se conmemoró el 135 aniversario de ‘Rerum Novarum’ (“De las cosas nuevas”), la histórica carta encíclica publicada en 1891 por el papa León XIII que abordó por primera vez las injusticias de la Revolución Industrial, el capital y el trabajo, inaugurando la doctrina social de la Iglesia moderna.

El pontífice ya había anticipado esta dirección al inicio de su ministerio. En un discurso ante el Colegio Cardenalicio el 10 de mayo de 2025, el Santo Padre explicó los motivos detrás de la elección de su nombre:

“Elegí el nombre de León XIV principalmente porque el papa León XIII, en su histórica encíclica ‘Rerum Novarum’, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. En nuestros días, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y a los avances en el campo de la inteligencia artificial, que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”.

Siga leyendo: “Es el amor el que debe triunfar, no la guerra”: el nuevo mensaje del papa León XIV en África

Detalles del lanzamiento global en Roma

La presentación oficial de este documento pontificio se realizará a las 11:30 de la mañana (hora de Roma) en el Salón del Sínodo del Vaticano. El papa León XIV pronunciará un discurso central para abrir el evento, marcando la pauta de cómo la Iglesia guiará a sus más de 1.300 millones de fieles, y al mundo corporativo, en el uso ético de la tecnología.

Para desglosar los impactos teológicos, sociales y técnicos de la encíclica, el Vaticano ha convocado a un panel de expertos multidisciplinario que refleja la complejidad del debate actual.

Estarán en el evento el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; cardenal Michael Czerny, SJ, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral; Anna Rowlands, profesora de ética y teología política en la Universidad de Durham (Reino Unido); Christopher Olah, cofundador de la firma tecnológica Anthropic (Estados Unidos), una de las empresas líderes en el desarrollo de IA responsable; y Léocadie Lushombo, IT, profesora de ética teológica en la Escuela Jesuita de Teología de la Universidad de Santa Clara (Berkeley, California).

El cierre del evento estará a cargo del secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, quien ofrecerá las conclusiones de una jornada que promete redefinir la conversación global entre la fe, la ética y el futuro tecnológico de la humanidad.

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