Colombia alcanzó las 3.000 toneladas de producción de cocaína en 2024, la cifra más alta desde que hay registros: ONU

La UNODC estimó que en 2024 se produjeron 3.001 toneladas de cocaína en Colombia, un aumento del 12,6% frente al año anterior, según datos revelados por El País. El Gobierno decidió no publicar la cifra mientras revisa la metodología con la que se calcula este indicador, que volvió a concentrar la atención sobre cómo se miden los cultivos y la producción potencial en el país.

La cifra corresponde al indicador que la UNODC elabora anualmente el informe desde 1999, en el que se incluyen dos variables: la extensión de los cultivos de hoja de coca y la capacidad potencial de producción de clorhidrato de cocaína.

Según lo publicado por El País, la agencia divide el país en cuatro regiones para medir rendimientos y visita una por año, extrapolando los resultados a las demás zonas. El mismo medio señala que en 2022 no se realizaron mediciones de campo y se usaron datos de 2021, y que en 2023 se midió la región del Pacífico, mientras que en 2024 la zona evaluada fue el Catatumbo.

El informe también indica además que la estimación del año pasado se explica no solo por el incremento de las hectáreas sembradas, sino también por mejoras identificadas en la productividad de los lotes, en las instalaciones de procesamiento y en el rendimiento asociado a sustancias químicas de fácil acceso que se utilizan en la transformación de la hoja.