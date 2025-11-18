Al menos tres soldados heridos en ataque contra vehículo del Ejército en Arauquita

Tres uniformados del Ejército Nacional resultaron heridos durante un ataque armado contra un vehículo de la institución que transitaba por la zona urbana de Arauquita, en el departamento de Arauca. Sucedió en la vía que conduce al terminal de transporte con la salida hacia la Troncal de la ciudad. Los uniformados fueron trasladados a un hospital de la capital para recibir atención médica.
De acuerdo con las versiones preliminares, el vehículo fue atacado mientras se transportaba por la zona, lo que dejó a los uniformados heridos. Por ahora, no se ha precisado sobre la gravedad de las lesiones ni el estado en qué se encuentran los uniformados.
Tropas del Ejército y unidades de Policía acordonaron el área y realizaron labores de verificación. Se encuentran recopilando información para determinar cómo ocurrió el ataque y saber cuáles grupos armados que operan en la región estarían involucrados. Al finalizar la investigación, las autoridades anunciaron que entregarán información del ataque.