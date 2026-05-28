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Colapsó parte de construcción en conjunto residencial de Floridablanca: cuatro obreros resultaron heridos

El accidente dejó cuatro personas heridas y volvió a despertar denuncias de residentes sobre presuntas fallas y retrasos en el proyecto.

  • Organismos de socorro atendieron la emergencia tras el colapso de una placa de concreto en el conjunto residencial Bosque Central, en Floridablanca, accidente que dejó cuatro obreros heridos. FOTO: Redes sociales.
    Organismos de socorro atendieron la emergencia tras el colapso de una placa de concreto en el conjunto residencial Bosque Central, en Floridablanca, accidente que dejó cuatro obreros heridos. FOTO: Redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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Momentos de angustia se vivieron este jueves en el conjunto residencial Bosque Central, en Floridablanca, Santander, luego de que parte de una estructura en construcción colapsara mientras varios trabajadores realizaban labores en la zona social del proyecto.

La emergencia ocurrió hacia la 1:30 de la tarde en el complejo residencial ubicado frente a la Clínica Foscal y cerca de la Clínica Ardila Lule, en el área metropolitana de Bucaramanga. Según reportes entregados por organismos de socorro y conocidos por El Tiempo, el accidente se produjo cuando se adelantaba la fundición de una placa de concreto en la parte superior de la obra.

De acuerdo con la información preliminar, la estructura cedió repentinamente y varios obreros quedaron atrapados entre los escombros.

Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Bomberos y equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para iniciar las labores de rescate. Videos compartidos en redes sociales mostraron los momentos de tensión mientras trabajadores y socorristas intentaban remover parte de la estructura caída para sacar a los lesionados.

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El sargento Carlos Portilla, del Cuerpo de Bomberos, explicó que al llegar algunos heridos ya habían sido evacuados por compañeros de trabajo, mientras otros dos permanecían atrapados bajo la placa de concreto.

“Las personas están siendo atendidas en la Ardila Lule. Estamos en labor de aislamiento de algunos sectores que pueden generar riesgo”, indicó el uniformado.

Las autoridades confirmaron que los afectados fueron tres hombres y una mujer, quienes sufrieron múltiples lesiones, entre ellas fracturas expuestas, golpes en distintas partes del cuerpo y traumatismos en el rostro. Hasta el momento, el estado de salud de los heridos permanece bajo pronóstico reservado.

La atención de la emergencia se extendió durante aproximadamente dos horas y obligó a suspender completamente la obra mientras se realizaban inspecciones para determinar las causas del colapso y verificar que no existieran más riesgos en la estructura.

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Sin embargo, el accidente volvió a encender las alarmas entre residentes y propietarios del conjunto Bosque Central, quienes aseguran que esta no es la primera vez que se registran incidentes relacionados con la construcción.

Según denunciaron algunos habitantes, antes de que las familias se mudaran al complejo, ya se habían presentado problemas en la obra. Entre ellos, recuerdan un episodio en el que una grúa quedó descolgada en uno de los edificios y otro accidente laboral en el que un obrero estuvo a punto de perder la vida durante trabajos en la zona social.

Los residentes también cuestionan que los apartamentos hayan sido entregados pese a que el proyecto aún tendría áreas en obra negra y retrasos importantes en la construcción de espacios comunes.

La obra está a cargo de la constructora IC, con sede en Bogotá, que según denuncias de propietarios habría presentado retrasos en la entrega de la zona social del conjunto residencial.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni sobre las denuncias relacionadas con presuntas fallas estructurales en el proyecto.

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