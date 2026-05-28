Colapsó parte de construcción en conjunto residencial de Floridablanca: cuatro obreros resultaron heridos

Momentos de angustia se vivieron este jueves en el conjunto residencial Bosque Central, en Floridablanca, Santander, luego de que parte de una estructura en construcción colapsara mientras varios trabajadores realizaban labores en la zona social del proyecto.
La emergencia ocurrió hacia la 1:30 de la tarde en el complejo residencial ubicado frente a la Clínica Foscal y cerca de la Clínica Ardila Lule, en el área metropolitana de Bucaramanga. Según reportes entregados por organismos de socorro y conocidos por El Tiempo, el accidente se produjo cuando se adelantaba la fundición de una placa de concreto en la parte superior de la obra.
De acuerdo con la información preliminar, la estructura cedió repentinamente y varios obreros quedaron atrapados entre los escombros.