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Corte confirma que el CNE no es competente para investigar al presidente, pero sí a su campaña

La decisión deja en firme que el CNE no podrá investigar al presidente por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña. El trámite será en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

  • Campaña Petro presidente fue sancionada por violación de topes electorales. Foto: Colprensa
    Campaña Petro presidente fue sancionada por violación de topes electorales. Foto: Colprensa
hace 4 horas
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La Corte Constitucional cerró la discusión sobre la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar al presidente Gustavo Petro por la presunta violación de topes en su campaña presidencial de 2022.

El alto tribunal ratificó que ese organismo no puede adelantar ese tipo de procesos y que el único órgano facultado es la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

La decisión se produjo al rechazar una solicitud de nulidad presentada por el Consejo de Estado, con la que se buscaba dejar sin efecto el fallo que había fijado ese criterio sobre quién puede investigar al jefe de Estado.

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La votación fue de seis magistrados a favor de mantener la decisión y dos en contra. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, es decir, no estuvieron de acuerdo con lo resuelto por la mayoría.

En contraste, las magistradas Paola Andrea Meneses Mosquera y Natalia Ángel Cabo, junto con el magistrado Miguel Polo Rosero, respaldaron la decisión, pero presentaron aclaraciones sobre sus posturas. El magistrado Héctor Alfonso Carvajal no participó en la discusión por estar impedido.

La Cámara de Representantes es la autoridad competente para asumir la investigación respecto del ciudadano Gustavo Petro, en su calidad de presidente de la República, por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña”, dijo la Corte.

Con esta determinación, la Corte deja en firme su postura frente a las competencias del CNE, al ratificar que ese organismo no puede adelantar investigaciones contra el presidente en ejercicio por este tipo de hechos. La decisión mantiene el debate jurídico sobre qué instancia es la competente para conocer estos casos, pero cierra, por ahora, la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral continúe con ese proceso contra el jefe de Estado.

La decisión también revocó parcialmente una sentencia del Consejo de Estado que le otorgaba al Consejo Nacional Electoral la facultad de investigar los topes de la campaña del mandatario en 2022.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién puede investigar a Gustavo Petro por su campaña presidencial?
La investigación sobre el presidente Gustavo Petro debe ser asumida por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano encargado de investigar a altos funcionarios del Estado.
¿Qué decidió la Corte Constitucional sobre el caso de Petro y el CNE?
La Corte Constitucional ratificó su decisión anterior y rechazó una solicitud que buscaba cambiar el fallo. Con esto, dejó claro que el CNE no puede investigar al presidente.

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