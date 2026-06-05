Fuga de 25 reclusos en Santa Marta deja 17 prófugos: autoridades mantienen operativo de búsqueda

Un total de 25 reclusos se fugaron la noche del jueves del Centro de Detención Transitorio ubicado en cercanías de la Terminal de Transportes de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, durante un motín registrado al interior de las instalaciones.
Tras la evasión, la Policía Nacional activó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad para localizar a los fugados, de los cuales ocho ya fueron recapturados. Las autoridades también iniciaron investigaciones para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar posibles responsabilidades.
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