Fuga de 25 reclusos en Santa Marta deja 17 prófugos: autoridades mantienen operativo de búsqueda

Un total de 25 reclusos se fugaron la noche del jueves del Centro de Detención Transitorio ubicado en cercanías de la Terminal de Transportes de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, durante un motín registrado al interior de las instalaciones. Tras la evasión, la Policía Nacional activó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad para localizar a los fugados, de los cuales ocho ya fueron recapturados. Las autoridades también iniciaron investigaciones para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar posibles responsabilidades. Lea más: Más de dos décadas después, exmilitares reconocieron 209 falsos positivos en el Meta

Según la información entregada por las autoridades, la situación se originó por una alteración del orden dentro del centro de reclusión. Durante los disturbios se presentaron enfrentamientos entre algunos internos y uniformados de la Policía Metropolitana, circunstancia que habría sido aprovechada por varios detenidos para escapar. De acuerdo con los reportes oficiales más recientes, un total de 25 reclusos escaparon del Centro de Detención Transitorio. Tras la activación de los operativos de búsqueda, las autoridades lograron recapturar a ocho de los fugados, mientras que los otros 17 continúan prófugos y son buscados en distintos sectores de Santa Marta.

Tras la emergencia, la Policía activó operativos de búsqueda en distintos sectores. FOTO: Captura de Video X: @luisbeltrannoti

Investigación por daños en sistemas de seguridad y causas del motín

Durante los hechos también se registraron afectaciones a los sistemas de vigilancia del recinto. Entre los elementos dañados se encuentran equipos del circuito cerrado de televisión (CCTV) y otros componentes de seguridad, cuya afectación es analizada dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades. La Sijín realiza la revisión de cámaras de seguridad, la recolección de evidencias y las verificaciones correspondientes para reconstruir la secuencia de los acontecimientos y establecer las condiciones que permitieron la fuga masiva. Versiones preliminares conocidas por las autoridades señalan que la protesta podría estar relacionada con inconformidades de algunos internos respecto a las condiciones de permanencia en el centro de detención, entre ellas presuntas deficiencias en la alimentación y restricciones para las visitas de familiares. No obstante, estos señalamientos hacen parte de las indagaciones en curso y aún son objeto de verificación por parte de los organismos competentes.