Las claves del debate entre candidatos de la Gran Consulta, ¿a quién le fue mejor y qué sigue?

Los candidatos que conforman la Gran Consulta por Colombia, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria, tuvieron una cita en la que cada uno planteó sus posturas frente a varios cuestionamientos que tiñen el panorama electoral. En el debate hablaron sobre sus propuestas en temas de economía, salud, seguridad y educación. El debate tuvo una duración de dos horas y se realizó bajo una alianza entre tres medios de comunicación: la FM, El Tiempo y RCN.

La mirada económica

Durante la primera parte del debate, este se centró exclusivamente en temáticas económicas. Las preguntas, que se realizaron en este bloque, buscaron mostrar cuáles son las posiciones de los candidatos sobre el salario mínimo, las pensiones, la extracción petrolera, la deuda externa que enfrenta Colombia en estos momentos y la posibilidad de una eventual reforma tributaria. El exministro Juan Carlos Pinzón aseguró que: “Hay que cortar la burocracia y el exceso de gasto. Vamos a hacer recortes, eliminando consulados y nóminas paralelas”. Además, señaló que buscaría implementar incentivos tributarios temporales para reactivar la economía en el país.

De igual manera, Mauricio Cárdenas, uno de los candidatos que han estado desde el inicio en esta consulta, dijo que "Colombia tiene una gran crisis en su financiación. Mi esfuerzo será reducir el gasto donde no le duela al colombiano". En cuanto al tema pensional, Luna aseguró y fue enfático en que no está de acuerdo con aumentar la edad de jubilación. "En el tema pensional, cada día menos jóvenes están cotizando. Muchos no creen en el Estado; es fundamental ver cómo hacer la formalización. Ver cómo hacer para que esa pensión sea sostenible", dijo. En cuanto al tema energético, Paloma Valencia estableció que desde su eventual gestión, buscaría encontrar soluciones para que Colombia sea líder en este ámbito. "Propondré hacer de Colombia una potencia energética que nos dé opciones. Hay que trabajar para tener suficiente gas y que podamos volver a tener precios bajos", aseguró Valencia. Juan Manuel Galán afirmó que "la apuesta debe ser la productividad" en el ámbito económico y subrayó que "hay que recuperar la confianza". El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en cuanto a la incertidumbre que existe hoy en día a nivel económico entre los sectores de lo público y lo privado, dijo que su eventual gestión se enfocaría en un restablecimiento de la confianza en este sector. Señaló que esa relación debe basarse en el respeto y en reglas claras y estables, que permitan a los empresarios avanzar con sus inversiones. "Tenemos que vincularnos mediante el respeto. Tener una relación que les permita a los empresarios avanzar en las inversiones", dijo.

Por otro lado, en cuanto al tema de la reactivación del sector de la construcción y la venta de vivienda, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, cuestionó que las políticas del actual Gobierno hayan frenado uno de los principales motores de la economía y del empleo. Aseguró que “se han aumentado los hogares urbanos y no se está haciendo vivienda. Vamos a hacer vivienda. Intervenir la tierra donde se tenga que hacer. Fomentar la nueva vivienda y la vivienda usada”.

El sistema de salud: Otro eje temático

En cuanto a la crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud, los candidatos, en su mayoría, estuvieron de acuerdo en que el gobierno de Gustavo Petro ha deteriorado el funcionamiento del sistema y la relación con las EPS, siendo los pacientes quienes se encuentran como principales perjudicados. Mauricio Cárdenas, desde su perspectiva, aseguró que implementaría un plan de choque para estabilizar la entrega de medicamentos, mientras que Juan Daniel Oviedo afirmó que no eliminaría las EPS, pero sí pondría en marcha un esquema de especial vigilancia para evitar que se "roben un solo peso". Por su parte, Pinzón advirtió que los problemas actuales responden a la intención de la Casa de Nariño de "estatizar" el sistema por razones ideológicas y políticas.

Educación: Miradas clave

Una de las temáticas que se precisó en el debate fue la de la educación. La senadora Paloma Valencia fue determinante en asegurar que, en caso de ocupar los pasillos en Palacio, retomaría los programas Ser Pilo Paga, y Generación E. Además, aseguró que abriría 300.000 cupos de formación corta para ‘ninis’, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Galán añadió que los niños y niñas deben ser el eje central de varios programas que tengan resultados a largo plazo y que eso implica la independencia económica de las mujeres cabezas de hogar.

Seguridad: acuerdos y diferencias

Uno de los ejes centrales del debate, sin lugar a dudas, fue el de la seguridad. Los candidatos hablaron sobre la manera en la que lograrían retomar el control en cuanto al delito de la extorsión y las estrategias para frenarlo, así como la recuperación del control territorial de los grupos armados. "Cuando yo sea presidente, van a caer. Le pido al presidente Donald Trump que hagamos un fondo de recompensas para que ustedes nos ayuden a vigilar", aseguró la candidata Vicky Dávila, que enfocó su perspectiva en el control de la extorsión, delito que aqueja diariamente a la ciudadanía en Colombia. Por su lado, Paloma Valencia planteó una transformación profunda del sistema de justicia y aseguró que una de las estrategias para lograr esto se daría mediante el uso de inteligencia artificial que permitiría agilizar procesos. Además, propuso una estrategia de choque contra el narcotráfico y afirmó: "Vamos a combatir el narcotráfico con contundencia, un nuevo Plan Colombia 2.0; vamos a perseguir la droga con extinción de dominio para perseguir la plata a los criminales que hoy tienen más recursos que el propio Estado". Determinar un rotundo ganador del debate todavía sería apresurado; sin embargo, por redes sociales, las respuestas de la senadora Paloma Valencia y candidata del Centro Democrático han tenido una fuerte acogida. Luego le siguen Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. Actualmente, Valencia es la candidata de esta consulta que está punteando en las encuestas. No obstante, será la votación este próximo 8 de marzo la que determine el candidato más opcionado de esta alianza política entre varios candidatos de la centroderecha. Lo que sí es seguro es que todos tienen un mismo objetivo: derrotar en las urnas al candidato del petrismo.

