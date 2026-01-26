Las claves del debate entre candidatos de la Gran Consulta, ¿a quién le fue mejor y qué sigue?

Los candidatos que conforman la Gran Consulta por Colombia, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria, tuvieron una cita en la que cada uno planteó sus posturas frente a varios cuestionamientos que tiñen el panorama electoral. En el debate hablaron sobre sus propuestas en temas de economía, salud, seguridad y educación.
El debate tuvo una duración de dos horas y se realizó bajo una alianza entre tres medios de comunicación: la FM, El Tiempo y RCN.
Lea más: Seis cazadores anticorrupción entran en la carrera por una curul en el Congreso