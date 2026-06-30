Las ciudades intermedias le ponen tarea al gobierno de De la Espriella: esto proponen

Uno de los puntos en el que ha insistido el presidente electo tiene que ver con mejorar la relación entre el Gobierno y las regiones. Justo por eso es que dice que empezará un empalme regional y que, para ello, visitará los 32 departamentos, siguiendo una ruta que ya empezó esta semana.
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Por eso, las ciudades intermedias del país aprovecharon el inicio del nuevo gobierno para presentar una agenda con las principales prioridades que, a su juicio, deberían marcar la relación entre la Nación y los territorios durante los próximos cuatro años.
La propuesta, impulsada por Asointermedias, plantea diez iniciativas que buscan cerrar las brechas regionales, aunque su ejecución dependerá de la capacidad del Ejecutivo para conseguir recursos y coordinarse con alcaldes y gobernadores.