Primeros resultados de la política migratoria de Abelardo: expulsan de Colombia a cinco extranjeros con antecedentes

El presidente Abelardo de la Espriella está poniendo en práctica su política migratoria, enfocada en reforzar la seguridad y el control frente al ingreso al país de personas con antecedentes judiciales o requerimientos de las autoridades.

Y es que un trabajo articulado entre Migración Colombia y la Policía Nacional, permitió expulsar del país a cinco extranjeros en Bucaramanga, Santander.

Durante un control migratorio, las autoridades encontraron que cuatro de ellos tenían antecedentes y comparendos por porte de armas cortopunzantes, riñas, irrespeto a la autoridad y consumo de estupefacientes en lugares no habilitados.

Entérese: Nuevo modelo migratorio de De la Espriella, parecido al de Trump, genera críticas: ¿solucionará la inseguridad?

El quinto extranjero, por su parte, tenía pendiente una medida de expulsión del país, impuesta como pena accesoria luego de cumplir una condena en Colombia por el delito de extorsión agravada. Las autoridades migratorias detectaron esta medida en el momento en que realizaba un trámite.