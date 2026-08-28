Este es el nuevo telescopio con el que la NASA quiere develar los misterios de la materia oscura

Aunque en lo que va del siglo XXI la astronomía ha avanzado de manera radical, hay preguntas sobre el universo que los científicos todavía no han podido responder. Algunas de ellas son, por ejemplo, qué está provocando que se expanda cada vez más rápido o qué es exactamente la materia oscura, esa sustancia que no podemos observar directamente, pero cuya gravedad parece ser fundamental para entender las galaxias. Este domingo, la NASA estará un paso más cerca de estudiar estos interrogantes: el 30 de agosto, la agencia lanzará el telescopio espacial Nancy Grace Roman, el cual partirá desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX. Lea también: Científicos recrearon un “mini Big Bang” para estudiar cómo era la materia en los primeros instantes del universo Como ha explicado la NASA, esta misión “insignia”, además de ayudar a los astrónomos a estudiar la materia oscura, permitirá también investigar de cerca la energía oscura y los planetas situados fuera de nuestro Sistema Solar, conocidos como exoplanetas. A partir de esto, los científicos podrán acercarse a preguntas clave sobre el origen del universo y su expansión. Malory Agudelo, astrónoma del Planetario de Medellín, le explicó a EL COLOMBIANO que esa energía oscura “es el nombre que le hemos dado a un mecanismo que todavía no comprendemos y que parece impulsar la expansión del universo. Con las últimas observaciones que estamos teniendo, no entendemos muy bien qué está ocurriendo, como si hubiera cambiado a lo largo del tiempo”, algo que se espera que Roman ayude a esclarecer.

Para poder llevar a cabo estas tareas, el telescopio contará con algunas de las tecnologías más avanzadas enviadas hasta ahora por el hombre al espacio exterior. Uno de sus instrumentos principales es el Instrumento de Campo Amplio, una cámara de luz infrarroja de 300 megapíxeles. Su resolución será similar a la del telescopio Hubble, es decir, podrá obtener imágenes con un nivel de nitidez comparable, pero con una diferencia fundamental: su campo de visión será al menos 100 veces más grande. Esa capacidad será clave para estudiar la estructura del universo a gran escala. En lugar de observar regiones relativamente pequeñas y con gran detalle, Agudelo lo explica a partir de la diferencia a la hora de pensar en el tamaño de un dedo. Esa sería, de manera aproximada, la porción de cielo que podrían observar telescopios como Hubble o Webb en determinadas observaciones. Alrededor de ese dedo podrían ponerse otros cien: esa es la escala del campo de visión que tendrá Roman. Entérese: En imágenes: NASA muestra el cráter que dejó el cohete de Elon Musk al estrellarse contra la Luna

El telescopio también tendrá un instrumento diseñado específicamente para buscar planetas fuera del Sistema Solar: el coronógrafo. Su función puede entenderse de una manera sencilla: es como una pequeña pantalla que bloquea el intenso resplandor de una estrella para permitir que los instrumentos detecten la luz, mucho más tenue, que reflejan los planetas que la orbitan. Esta tecnología permitirá probar algunas de las técnicas más avanzadas desarrolladas hasta ahora para obtener imágenes directas de exoplanetas. En particular, podría revelar mundos gigantes más antiguos y fríos. De esta forma, el Nancy Grace Roman cuenta con una gran capacidad tanto para observar grandes extensiones del cielo como para estudiar objetos mucho más pequeños.

El domingo, Roman comenzará un viaje que lo llevará a recorrer 1,5 millones de kilómetros para llegar hasta Lagrange 2, donde la gravedad del Sol y la Tierra actúan en conjunto con el movimiento de un objeto en órbita alrededor del Sol para mantenerlo prácticamente en su sitio, y donde también está el James Webb, lanzado en 2021.

Hasta ahora, la NASA ha asegurado que la misión principal será de cinco años. El factor que acorta el tiempo es el combustible, aunque Roman está diseñado para reabastecerse por sí mismo. Le puede interesar: En imágenes: NASA muestra el cráter que dejó el cohete de Elon Musk al estrellarse contra la Luna

Este telescopio fue bautizado en honor a Nancy Grace Roman, la primera astrónoma jefa de la NASA y una de las principales impulsoras del desarrollo de los observatorios espaciales. Fallecida en 2018, el trabajo de la estadounidense fue fundamental, ya que fue la gran impulsora de todo el programa de Grandes Observatorios, para lo que primero tuvo que convencer a los científicos de que era mejor observar el universo desde el espacio y no desde la Tierra.

Gracias a ella fue posible el desarrollo del telescopio Hubble, lanzado en 1990, el cual marcó un antes y un después en la astronomía al permitir observar el universo con una precisión que transformó el estudio de las estrellas, los planetas y las galaxias.

Es importante tener en cuenta que Roman no es mejor que Hubble ni que Webb, ya que todos tienen funciones diferentes: Hubble fue pionero entre los grandes telescopios espaciales; el James Webb observa principalmente en infrarrojo y puede estudiar objetos muy lejanos y antiguos, como las primeras estrellas y galaxias; mientras Roman tendrá un mayor campo de visión.

Incluso, el plan de la NASA es que todos los telescopios trabajen en equipo y que Roman también sea un avance para desarrollar otros instrumentos similares, como el Observatorio de Mundos Habitables, un telescopio espacial insignia que estaría diseñado para fotografiar, por primera vez en la historia, planetas similares a la Tierra en otros sistemas solares. Por ahora, la agencia espera estar compartiendo las primeras imágenes tomadas con Roman en diciembre de 2026. El lanzamiento podrá verse por todas las redes sociales de la NASA este domingo 30 de agosto a partir de las 5:20 de la mañana, hora Colombia.

“La relevancia de este telescopio es absoluta, porque hay una gran discrepancia en cómo entendemos la expansión del universo. Si cambia un poco el parámetro con el que medimos esa aceleración, cambia la edad del universo y, con ella, la forma en que entendemos cómo se enriqueció químicamente para formar estrellas. Por eso necesitamos comprender mejor la energía oscura y contar con instrumentos que permitan refinar las observaciones. Con Roman podremos hacer esas revisiones, ajustar nuestra manera de comprender el universo y mejorar las explicaciones que tenemos sobre él”, asegura Agudelo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Descubren la primera exoluna, un objeto gigante que desafía a la astronomía moderna Bloque de preguntas y respuestas

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