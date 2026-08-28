hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Gustavo Petro se lanzará a la Alcaldía de Bogotá?

hace 1 hora

2026-08-28 18:8:0

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En este episodio de Mesa Central, analizamos la agitada coyuntura política de Colombia bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. Se debaten las polémicas declaraciones de Gustavo Petro sobre los incendios en el Tolima, el controvertido “gabinete a la sombra” y los rumores de su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Además, se examina la nueva estrategia de seguridad nacional que contempla buques cárceles en altamar, las reacciones al informe de Human Rights Watch sobre la paz total y las fricciones gremiales tras sonados casos de nombramientos....