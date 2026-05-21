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Con cámaras ocultas y vestidos de civiles, funcionarios entraron a clínica estética ilegal al norte de Bogotá y la cerraron

Esta intervención, motivada por denuncias ciudadanas tras detectarse inconsistencias en la habilitación del lugar, coincide con la conmoción nacional por el caso de Yulixa Toloza.

  • En un video compartido por las autoridades quedó registrado el procedimiento que contó con la ayuda de la Policía Nacional. Foto: Captura de video/Alcaldía de Bogotá
    En un video compartido por las autoridades quedó registrado el procedimiento que contó con la ayuda de la Policía Nacional. Foto: Captura de video/Alcaldía de Bogotá
El Colombiano
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hace 4 horas
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Con cámaras camufladas y vestidos de civiles como si fuera una película de detectives, funcionarios de la Alcaldía de Bogotá entraron a un local de Usaquén, al norte de Bogotá, donde se realizaban procedimientos estéticos como rinomodelación en una hora por tan solo un millón de pesos, y lo desmantelaron.

Estas medidas justo suceden en medio del revuelo mediático que ha tomado el caso de Yulixa Toloza, que, en definitiva, ha conmocionado al país.

En este local, ubicado en el barrio Santa Bárbara Occidental, al norte de la capital, ofrecían la realización de una rinomodelación en una hora y por un millón de pesos.

La Alcaldía de Bogotá, en un video que se publicó en sus redes sociales, mostró cómo desde el local promocionaban procedimientos invasivos, que operaba a puerta cerrada bajo la fachada de servicios odontológicos.

La intervención se produjo tras varias denuncias ciudadanas que alertaban sobre posibles irregularidades en el lugar. Durante la inspección, las autoridades verificaron presuntas inconsistencias en la habilitación del establecimiento y en la realización de procedimientos médicos invasivos.

Durante el procedimiento, los funcionarios ingresaron al establecimiento simulando ser clientes para verificar las condiciones en las que eran realizados los tratamientos.

En medio de la inspección, encontraron insumos médicos y elementos utilizados para este tipo de procedimientos estéticos.

“Se encontró que el establecimiento no está autorizado para prestar servicios de rinomodelación”, se señaló. Además, explicaron que el permiso con el que contaba el lugar solo permitía la prestación de servicios odontológicos y no la realización de procedimientos estéticos.

En la diligencia también fueron hallados ácidos hialurónicos, anestesia local y varios dispositivos médicos que, según indicaron los funcionarios, eran utilizados en las intervenciones ofrecidas a los clientes.

Las autoridades confirmaron que el sellamiento del establecimiento será indefinido mientras avanzan las investigaciones administrativas correspondientes y se determina si existieron posibles riesgos para la salud de los pacientes que acudieron al lugar.

“El sellamiento es de manera indefinida”, se determinó tras la operación. También, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar sitios que operen irregularmente ofreciendo procedimientos médicos o estéticos sin los permisos requeridos.

“Si tiene conocimiento de lugares como este, repórtelo”, finaliza el video.

Lea también: El blindaje legal en Venezuela que frenaría extradición de capturados por caso de Yulixa Toloza, ¿y ahora?

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