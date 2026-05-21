Con cámaras ocultas y vestidos de civiles, funcionarios entraron a clínica estética ilegal al norte de Bogotá y la cerraron

Con cámaras camufladas y vestidos de civiles como si fuera una película de detectives, funcionarios de la Alcaldía de Bogotá entraron a un local de Usaquén, al norte de Bogotá, donde se realizaban procedimientos estéticos como rinomodelación en una hora por tan solo un millón de pesos, y lo desmantelaron.

Estas medidas justo suceden en medio del revuelo mediático que ha tomado el caso de Yulixa Toloza, que, en definitiva, ha conmocionado al país.

En este local, ubicado en el barrio Santa Bárbara Occidental, al norte de la capital, ofrecían la realización de una rinomodelación en una hora y por un millón de pesos.

La Alcaldía de Bogotá, en un video que se publicó en sus redes sociales, mostró cómo desde el local promocionaban procedimientos invasivos, que operaba a puerta cerrada bajo la fachada de servicios odontológicos.