La polémica Cielo Rusinque llega al CNE; así habla de sus propuestas

Cielo Rusinque, ahora magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue una de las pocas fichas que acompañó al presidente Gustavo Petro a lo largo de todo su Gobierno.
Pasó por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), luego fue superintendente de Industria y Comercio, donde fue acusada de llevar las riendas de la entidad como si fuera una policía política, y, en las últimas semanas de la administración, asumió incluso como ministra de Justicia encargada, entre julio y agosto de 2026.
Su llegada a ese último cargo se produjo luego de la salida de Jorge Iván Cuervo, quien fue separado de esa cartera tras mostrar reparos a la Paz Total.
Le puede interesar: Estos son los perfiles de los nuevos magistrados que estarán en el CNE hasta 2030
El nombramiento como superintendente también fue objeto de polémica: fue anulado por el Consejo de Estado, al considerar que no cumplía los requisitos exigidos para el cargo.
Sin embargo, el gobierno Petro facilitó su regreso al modificar el manual de funciones, rebajando los requisitos.
Ahora, Rusinque será magistrada del CNE por el Pacto Histórico; dice que tiene todas las capacidades, aunque algunas voces en el Congreso aseguran que no cuenta con la experticia en temas electorales.
En entrevista con EL COLOMBIANO, habló sobre el papel que espera desempeñar en la corporación que se encarga de regular y vigilar la actividad electoral de los partidos políticos, así como de las críticas por su activismo mientras ha sido funcionaria pública.