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La violencia no para en los estadios de Colombia: Cali vs. Bucaramanga terminó en batalla campal en Palmaseca

El empate entre Deportivo Cali y Bucaramanga terminó en escándalo, con empujones, invasión de cancha y fuertes críticas entre protagonistas.

  • La Policía intervino para controlar a los hinchas del Cali que ingresaron al terreno de juego tras el final del partido en el cuadro azucarero y Bucaramanga. FOTO: CAPTURA VIDEO @AndresfelipeOK_
    La Policía intervino para controlar a los hinchas del Cali que ingresaron al terreno de juego tras el final del partido en el cuadro azucarero y Bucaramanga. FOTO: CAPTURA VIDEO @AndresfelipeOK_
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Bochornoso. El fútbol colombiano sigue siendo noticia por los hechos de violencia dentro del campo de juego, esta vez tras el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

El juego, celebrado el domingo en la noche en el estadio Palmaseca y correspondiente a la octava jornada de la Liga BetPlay, terminó con empujones entre los actores del compromiso, situación que desató luego desmanes de varios hinchas, quienes ingresaron al terreno de juego y se enfrentaron con los policías.

Todo comenzó tras el empate del Cali, luego del cobro de una pena máxima por parte del defensor Leyser Chaverra, cuando ya transcurrían 99 minutos de partido. Los visitantes, con impotencia por la determinación del juez, empezaron a protestar de manera airada, aún más cuando Chaverra convirtió el empate.

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Como se escuchó en la transmisión de televisión de Win Sports, el entrenador del cuadro santandereano, el uruguayo Pablo Peirano, ingresó al campo para protestar y alertar sobre el intento de invasión de los aficionados del Cali, que a la vez estaban molestos por el resultado de ese momento de su equipo. En ese instante, Peirano confrontó al volante Gustavo Cuéllar.

Ante lo ocurrido, el entrenador fue expulsado, al igual que los jugadores Keimer Sandoval, del Deportivo Cali, y José García, del Atlético Bucaramanga. En ese momento, los integrantes de ambos equipos se dirigieron rápidamente hacia los vestuarios al observar los desmanes protagonizados por los hinchas, mientras los agentes de policía intentaban controlar la situación.

No obstante, en la rueda de prensa, el orientador del Cali, Rafael Dudamel, dio más detalles de lo sucedido y lanzó una fuerte crítica contra Peirano.

“Es una pena que no podamos hablar de fútbol acá, que haya ocurrido esto. Hay roles dentro de un terreno de juego, con grandes jugadores, pero es vergonzoso lo que ha visto todo el país”, empezó diciendo el estratega venezolano.

“A falta de dos minutos, nuestra gente estaba molesta por el resultado, tuvo que intervenir la seguridad; ya quedaban dos minutos. Es una vergüenza lo que ha hecho mi colega, ha pateado una pelota, después se fue a la mitad de la cancha, ahí de paso agrede a Keiner Sandoval. Ojalá el informe arbitral sea severo, esto es antitodo. La parte externa estaba caliente, pero también hay una provocación; lo vieron así ustedes, la transmisión es muy clara, así se dio por terminado el partido, acá hay una insatisfacción de la situación, muy complicado así”, agregó Dudamel.

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Ahora se está a la espera de las sanciones correspondientes por parte de las autoridades disciplinarias.

Entre tanto, Bucaramanga es séptimo en la Liga con 10 unidades y Cali, noveno, con ocho puntos.

El cuadro vallecaucano volverá a competencia este miércoles, a las 6:15 p. m., para enfrentar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a Atlético Nacional, por los octavos de final de la Copa Colombia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Pablo Peirano fue expulsado en el partido entre Deportivo Cali y Bucaramanga?
Pablo Peirano fue expulsado después de ingresar al terreno de juego para protestar y protagonizar un cruce con jugadores del Deportivo Cali durante los incidentes posteriores al empate.
¿Por qué hubo invasión de cancha en el partido Deportivo Cali vs. Bucaramanga?
La invasión se produjo después del empate del Deportivo Cali en el minuto 99, cuando algunos aficionados ingresaron al terreno de juego y se enfrentaron con agentes de Policía.
¿Qué jugadores fueron expulsados en el Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga?
Según la noticia, fueron expulsados Pablo Peirano, técnico de Bucaramanga, además de Keimer Sandoval, del Deportivo Cali, y José García, del conjunto santandereano.

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