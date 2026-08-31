¿Cercanía de esmeraldero ‘Pedro Pechuga’ con gobierno Petro? Sandra Ortiz reveló que ambos se habrían reunido

Nuevos audios, videos y testimonios ponen en evidencia la cercanía que mantuvo el fallecido esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Aguilar o ‘Pedro Pechuga’, con figuras de alto nivel del gobierno de Gustavo Petro. El material, además, plantea nuevas preguntas sobre el asesinato del empresario con francotirador, ocurrido el 7 de agosto de 2024 en un exclusivo conjunto residencial del norte de Bogotá, y sobre las relaciones que tuvo con funcionarios y dirigentes políticos. Esto se conoció tras una investigación de Noticias Caracol que revela en exclusiva los registros y testimonios que muestran los vínculos de ‘Pechuga’ con altos funcionarios del Estado, políticos y protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Uno de los nombres que aparece en esta historia es el de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro y una de las personas procesadas dentro del caso de la UNGRD por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Ortiz reconoció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que mantuvo una relación sentimental con el empresario esmeraldero. “Tuve una relación, un noviazgo con un empresario muy importante de ese sector (...) Era un empresario que no tiene un solo señalamiento”, afirma. La exfuncionaria también aseguró que Pechuga tuvo acceso a algunos de los círculos más importantes del poder en Colombia. “Una persona que no tiene una sola investigación (...) se reunía desde el presidente de la República de Colombia, magistrados, políticos, congresistas, gobernadores y candidatos presidenciales”, señala Ortiz. Y es que los registros de ingreso a la Casa de Nariño, revelados por ese medio, respaldaron parte de esa cercanía. Allí aparece el nombre de ‘Pedro Pechuga’, quien visitó la sede presidencial en varias ocasiones durante 2023.

Uno de esos encuentros ocurre el 5 de junio de 2023. Un video muestra al empresario detrás de Sandra Ortiz durante una actividad en la Presidencia. También aparece un registro de su ingreso a la Casa de Nariño el 12 de octubre de ese mismo año. Además, el nombre de Pechuga también apareció ligado al del entonces presidente del Senado, Iván Name, procesado por el escándalo de la UNGRD. Ante la Corte Suprema de Justicia, Name reconoció que el esmeraldero fue su amigo.

Las versiones sobre el asesinato

Todo este entramado lleva hasta el asesinato del esmeraldero. ‘Pedro Pechuga’ murió el 7 de agosto de 2024 después de recibir disparos de un francotirador dentro de su vivienda de un exclusivo conjunto al norte de Bogotá. Según se conoció, el presunto responsable es un hombre identificado con el alias de Caracas, señalado como integrante de una estructura guerrillera. Casi un año después, Hernando Sánchez, socio y vecino de Pechuga, también murió en el mismo conjunto residencial y en circunstancias iguales. Los dos homicidios pusieron, en su momento y hasta ahora, las disputas y vendettas relacionadas con el negocio de las esmeraldas. Pero, justamente, es allí donde Sandra Ortiz tiene una hipótesis distinta. En una entrevista con Noticias Caracol, la exfuncionaria afirmó que Pechuga era un testigo clave en la investigación por las irregularidades relacionadas con el caso de la UNGRD. “Porque si hay una historia para contar, y porque el principal testigo lo asesinaron”, dijo, sin querer dar más detalles. “Prefiero no hablar”, agregó. Pero los testimonios de antiguos socios de Pechuga presentan otra versión. Entre ellos aparece Eduardo Rendón, alias Boyaco Sinaloa, un reconocido esmeraldero que enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntas alianzas con el Clan del Golfo. En un audio de agosto de 2025, obtenido por Noticias Caracol, Rendón descarta que el asesinato de Pechuga y el de Hernando Sánchez tengan un origen político. Según su versión, los crímenes están relacionados con disputas económicas y millonarios robos de esmeraldas. La grabación corresponde a un polémico desayuno que convocaron, en ese entonces, los jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia: Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía. En la conversación también apareció Javier Grajales, amigo de Rendón y antiguo integrante de la UTL de la excongresista María José Pizarro. Durante esa reunión, Rendón y Grajales hablaron sobre los negocios de Pechuga y Sánchez y sobre sus relaciones con el poder y cómo sus asesinatos no tuvieron móviles políticos. También mencionaron una supuesta estrategia para acercarse a la Presidencia de Gustavo Petro a través de Sandra Ortiz.

Allí se oye una de las hipótesis más fuertes de los asesinatos: un supuesto robo de esmeraldas por un valor cercano a los 170.000 millones de pesos. “Se robaron una tula, una tula es toda la producción, grande, 170.000 millones de pesos”, afirma uno de los participantes de la conversación. Incluso, ‘Boyaco Sinaloa’ aseguró que el crimen de ‘Pedro Pechuga’ tuvo que contar con la complicidad de su socio Hernando Sánchez. “¿Por qué mataron a Pechuga y Hernando sigue viviendo ahí?”, se escucha en los audios. “Él tuvo que haberse prestado para esa vuelta de ‘Pechuga’ y después se la cobraron también a él”. Por su parte, Ortiz recuperó su libertad hace algunos meses por vencimiento de términos, pero continúa vinculada a la investigación. Lea también: Caso UNGRD: empresario y excontratista aceptan responsabilidad y llegan a preacuerdo con la Fiscalía Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: