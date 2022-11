La discusión comenzó con un trino publicado por Miranda, en la cual expresó: “Que vergüenza que la senadora @andreanimalidad firmara la carta para eliminar el impuesto a las iglesias. Da pena ver cómo se va acomodando a la política tradicional. Usted no representa la militancia de un partido alternativo. VERGÜENZA!” (sic).

En un video, la senadora indicó que “ la andanada de mensajes de odio que he recibido entre ayer y hoy , por haber firmado una carta relacionada con la propuesta del impuesto a las iglesias en el marco de la reforma tributaria, hecho que expuso una copartidaria en Twitter en un mensaje cargado de veneno , no se la deseo a nadie, mucho menos a una mujer”.

El mensaje provocó un sinnúmero de ataques contra su copartidaria Padilla en Twitter. Frente a esto, la afectada se defendió afirmando: (...) “No perderé el tiempo en peleas que no me corresponden”.

Miranda se refería a una misiva firmada por 11 senadores de diferentes partidos, en la cual quisieron dejar constancia de que dicho impuesto a las iglesias debía eliminarse durante el trámite la conciliación de la reforma tributaria, “teniendo en cuenta que, de no ser así, se vería en riesgo la aprobación del citado proyecto , que tiene como finalidad aprobar una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social”.

Y concluyó que “la política no se hace odiando, se hace debatiendo con respeto. No podemos llamar a la paz e incitar al odio en las redes sociales”.

Los mensajes no apaciguaron a la representante Miranda, quien contraatacó: “No es odio @andreanimalidad, no te victimices para evadir tu responsabilidad. Simplemente evidencio que firmaste como vocera del partido VERDE en contra del impuesto de las iglesias. Es abusivo, pues el partido SI apoya el impuesto. Si no lo apoyas es válido, pero asúmelo” (sic).

Al respecto, el partido Alianza Verde informó que apoyaba “de manera contundente” la iniciativa de Miranda “para que las Iglesias paguen impuestos”.