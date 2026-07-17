“La verdad prevalecerá”: Charlie Zaa habla sobre acusaciones de nexos con paramilitares

El cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, se pronunció luego del embargo de varios de sus bienes por parte de la Fiscalía General de la Nación. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército, ejecutaron las medidas cautelares sobre un centro comercial, un hotel y dos discotecas que serían de propiedad del artista. Lea también: ¿Quién es Charlie Zaa, el cantante investigado por presuntos nexos con paramilitares? Los bienes, avaluados en $45.467 millones, están ubicados en Ibagué, capital del Tolima, y en el municipio de Girardot (Cundinamarca). Según las autoridades, la investigación busca establecer si estos bienes “tendrían relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

Charlie Zaa

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Charlie Zaa afirmó que el proceso judicial apenas se encuentra en una etapa inicial y que no existe ninguna condena en su contra. “El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio”, se lee en un comunicado. “Las medidas conocidas por la opinión pública corresponden a una etapa inicial del proceso, en la que la defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes”, agregó.

“He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad.Agradezco profundamente las oraciones, los mensajes de apoyo y el respeto con el que muchas personas y diversos medios de comunicación han abordado esta situación”.

El artista musical también dejó en claro que continuará con su carrera artística y trabajando en su nuevo tour musical. “No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio. Estoy convencido de que, cuando todas las pruebas sean valoradas con objetividad, la verdad prevalecerá”. “El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá.” Proverbios 19:9 Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas