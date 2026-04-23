Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

¿Reversa de Cepeda? Candidato del Pacto vuelve a retar a Paloma y Abelardo a debatir, pero dice que “no se someterá a condiciones”

Desde la plaza pública, el candidato del petrismo se volvió a referir a la posibilidad de debatir con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Esto fue lo que dijo.

  Iván Cepeda vuelve a retar a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella al debate, sin embargo dice que no se someterá a condiciones. Fotos: Colprensa, Getty Images y Manuel Saldarriaga
Brian Ferney Valencia Ríos
hace 2 horas
De imponer un reto con algunas condiciones a decir que no se someterá a ninguna, así ha sido el cambio de Iván Cepeda tras anunciar nuevamente su deseo de debatir con Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

En una declaración desde Pereira, el aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico se refirió a sus oponentes de “extrema derecha”, como él los ha denominado, y se ha referido a la citación a una discusión de sus programas.

Lea también: Tras negarse varias veces a enfrentarse en público con los otros candidatos, ahora Cepeda pide debate, pero bajo sus condiciones

“He dicho que reto al debate a los candidatos de la extrema derecha. Que se olviden, no me voy a someter, quiero decirlo con claridad y con firmeza, a cualquier clase de condiciones para ese debate, expresó el senador Cepeda leyendo un discurso ante los asistentes a la plaza pública.

El anuncio llega luego de que el pasado fin de semana, desde Fusagasugá, el aspirante Cepeda mencionará al candidato avalado por firmas De la Espriella y a la candidata del Centro Democrático, Valencia, a discutir sobre sus propuestas y visión de país.

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”, subrayó en aquel momento.

Sin embargo, en una entrevista con María Jimena Duzán, Cepeda detalló las condiciones para que dichos debates se pudieran dar. Ante la periodista, el senador hizo referencia a unos moderadores aptos y que la conversación no sea responderles a ellos sino a los candidatos.

También especificó que deben de haber antes una selección de temas y dejo claro que sólo sería con esos dos candidatos, sacando de la conversación a Sergio Fajardo y Claudia López, representantes del centro.

Que haya un escenario y unas garantías para que sea imparcial. Porque no quisiera un debate en el que discutiera con el moderador. Que definamos los temas, que no son simplemente la seguridad o la militarización del país”, aludió en aquella entrevista.

Cabe resaltar que este deseo de Cepeda de ir a debates con quienes considera sus dos mayores oponentes se da luego de que el candidato del Pacto estuviera ausente en dos debates, uno organizado por los gobernadores y otro por Noticias Caracol, en donde tampoco estuvo el abogado De la Espriella.

Siga leyendo | Paloma, Fajardo y Abelardo responden a exigencias de Cepeda para los debates: "si así de exigente fuera negociando con los bandidos"

