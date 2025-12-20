Centro y derecha, entre unidad forzada y la tentación de ir solos

A medida que se acerca 2026 se intensifican también las movidas en el ajedrez del poder político criollo. Aun en la época navideña y de fin de año, persisten las pujas, anuncios y acuerdos en diferentes espectros, lo que corrobora —con creces— que la política colombiana no conoce tregua. La semana que termina fue particularmente dinámica: además de evidenciar que –pese al afán–, las alianzas se siguen cocinando a fuego lento, demostró también que algunos ya empezaron a deshojar margaritas y están alineando sus fichas.

El tema que marcó la movida en vísperas del 24 de diciembre fue, sin duda, las mentadas alianzas interpartidistas de cara al 8 de marzo de 2026. Aun cuando fue una fórmula que en el pasado les dio réditos a varios candidatos, hoy parece ser un camino agotado y muchos prefieren hacerle el quite.

Siguiendo la corriente de pesos pesados como los precandidatos Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella, los partidos Liberal y Cambio Radical le anunciaron a la Registraduría que cambiaban de parecer y se retractaron de su intención de participar en una consulta.

A la espera de que La U o los conservadores formalicen que también tomarán esa vía —tienen plazo hasta este lunes 22 de diciembre—, el Partido Demócrata hizo lo propio y anunció que tampoco participará en la consulta. Aunque no es una colectividad tan conocida en el escenario político, tomó relevancia esta semana tras su sorpresiva invitación para que Miguel Uribe Londoño, quien terminó saliendo por la puerta de atrás del Centro Democrático, sea su candidato.

“Colombia necesita un liderazgo con experiencia, sensatez y la capacidad de unir voluntades alrededor del bien común. Un liderazgo que entienda el valor de la vida, de la libertad y de la institucionalidad, porque ha conocido, en carne propia, lo que significa perderlo todo”, se lee en una carta que aún no tiene respuesta del dirigente.

Sin embargo, mientras la tendencia parece ser no ir a consulta, esta semana el bloque de centro-derecha que lideran figuras como el exsenador David Luna o el exgobernador Aníbal Gaviria sorprendió no solo al anunciar el arribo de la periodista Vicky Dávila, sino que lograron destrabar meses de desconfianza y sellar una coalición interpartidista.

El ramillete es nutrido y, además de la del Pacto Histórico y otros sectores de izquierda, pinta como una de las consultas más consolidadas de cara a 2026. Allí figuran los precandidatos presidenciales Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino) y Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia).

Inclusive, al final de la semana se sumó otro aspirante: Daniel Palacios, exministro del gobierno de Iván Duque. “El país vive momentos decisivos. Los colombianos estamos cansados de la política del odio, de vivir con miedo, de la improvisación y del desgobierno. Colombia exige unidad. Y la ‘Gran Consulta’ representa esa alternativa”, declaró.

Si bien la periodista Vicky Dávila figura como la más opcionada para llevarse la nominación, dado que cuenta con una intención de voto del 3,7 %, no deja de llamar la atención que la mayoría de miembros del bloque no suma más del 2 %. De hecho, candidatos como Palacios apenas registran el 0,2 %, según la más reciente encuesta de la firma Invamer (Ver gráfico).

Tal circunstancia debe tener a más de uno pensando si la mejor vía es la consulta o, como lo ha hecho la mayoría, irse en solitario o apostar por una encuesta. En diálogo con EL COLOMBIANO, días atrás el exgobernador Aníbal Gaviria defendía la necesidad de unidad.

“Nosotros hemos dicho que el tema no es de encuestas, el tema no es de selecciones a dedo, sino que los colombianos tengan la oportunidad de decidir quién es ese candidato o candidata de la gran consulta que va a la Presidencia”, defendió, al tiempo que le lanzó pullas al precandidato Abelardo de la Espriella, lo que deja entrever que la unidad de sectores de centro-derecha y derecha en 2026 parece lejana.

“Yo tengo dos líneas rojas para hacer alianzas o convergencias. Esas líneas rojas son cualquier candidato que represente la continuidad del Gobierno, porque creo que ese es uno de los extremos que divide a Colombia, y por el otro lado una candidatura de extrema derecha. La del candidato De la Espriella creo que también es una candidatura que perpetúa y profundiza la división de los colombianos”, agregó.

Eso sí, Gaviria le lanzó un guiño a Sergio Fajardo y a Paloma Valencia –la ungida del Centro Democrático para la competencia–, y no ocultó su deseo de que se puedan unir a la consulta. “Con Sergio yo personalmente tengo la mayor sintonía, aprecio y respeto (...) Paloma Valencia me parece una mujer firme, pero sensata. Me parece una mujer sensible. En el caso de Paloma, las puertas están abiertas”.