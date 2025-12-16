Centro Democrático reveló la ficha técnica de sus encuestas: así le ganó Paloma Valencia a Cabal y Holguín

El Centro Democrático reveló los resultados de las encuestas que dejaron como su candidata a las elecciones presidenciales del 2026 a la senadora Paloma Valencia, quien se impuso sobre las otras congresistas María Fernanda Cabal y Paola Holguín. A través de un comunicado, el partido cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dio los detalles de las fichas técnicas de los dos sondeos realizados a través de dos firmas extranjeras. Lea también: Paloma Valencia ganó la encuesta interna del Centro Democrático y será su candidata presidencial, ¿qué sigue?

Detalles de la encuesta Cadem y Panel Ciudadano

La primera encuesta se realizó a través de la firma chilena Cadem, quien a través de entrevistas vía web en donde se incluyeron a ciudadanos colombianos en general, sin importar que se identificaran o no con el Centro Democrático, el expresidente Uribe y sus candidatas. En ese primer sondeo, la senadora Paloma Valencia lideró los resultados con un 17 %, seguida de María Fernanda Cabal con un 11 % y Paola Holguín obtuvo un 8 %. Cabe resaltar que al ser una consulta que no se limitó a militantes o adeptos del partido, el 64 % expresó no saber o no responder ante la pregunta sobre una candidata presidencial del Centro Democrático.

La encuesta de Cadem se realizó a la ciudadanía en general sin importar que fueran afines al Centro Democrático. Foto: @CeDemocratico

Esta primera encuesta se realizó entre el 1 de diciembre al 9 del mismo mes e incluyó a 2.109 personas mayores de 18 años. El estudio registró un margen de error del 2,5 % y un nivel de confianza del 95 %.

El segundo sondeo lo realizó la también empresa chilena Panel Ciudadano, quien de una base de datos de 4.818 registros pudo contactar telefónicamente a 2.259 personas militantes del Centro Democrático.

De esa encuesta, Paloma Valencia salió victoriosa con un 45 %, seguida de María Fernanda Cabal con un 37 % y Paola Holguín obtuvo el 16 % de los votos.

La encuesta de Panel Ciudadano incluyó una base de datos de militantes del CD. Foto: @CeDemocratico

El partido Centro Democrático reconoció en sus redes que entrega la ficha técnica de sus encuestas “en un ejercicio de transparencia”. Desde el lunes cuando se supo quién era la ganadora de los sondeos, la senadora María Fernanda Cabal había solicitado que el partido publicara los resultados.

"Por la transparencia que exige la democracia, es necesario que se haga pública la auditoría. Que todo colombiano pueda saber que esto se hizo bien y que cada paso estuvo a la altura del país que queremos rescatar", expresó ante medios la senadora Cabal.