Caso Uribe: Fiscalía solicita tumbar absolución y revivir condena contra el expresidente

La nueva medida del ente acusador llega tras el recurso de casación que ya habían radicado las víctimas del caso para revertir la decisión en segunda instancia que lo absolvió del caso.

  El ente acusador presento un recurso de casación para
    El ente acusador presento un recurso de casación para
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La Fiscalía General presentó una demanda de casación para revertir el fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal.

Esta decisión, que la tomó el Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia revirtió la decisión que se tomó en un principio de sentenciar al expresidente Uribe a 12 años de prisión, hoy enfrenta un recurso de casación para que se evalúe nuevamente esta medida anta la Sala Penal de la Corte Suprema.

Allí reposa ahora el expediente sobre el caso y es la Corte la que deberá decidir si deja en firme la absolución del expresidente Álvaro Uribe o si revive la condena por soborno a testigos.

Lea también: Caso Uribe entra en nueva etapa: víctimas radicaron recurso ante la Corte para tumbar su absolución

En su momento, desde el Tribunal Superior de Bogotá, se estableció que “ninguna prueba acreditó que Uribe Vélez hubiera determinado a Cadena para recaudar pruebas mediante ofrecimientos ilícitos”, dice la decisión del Tribunal, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán.

Esto, tras la consideración del tribunal de que en la sentencia en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia, hubo inconsistencias en el análisis de la jurista.

El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, que se conoce en la opinión pública como el “juicio del siglo”, se configura bajo la tesis de la Fiscalía, que según estipuló en su acusación, hace ocho años, el entonces senador Uribe habría intentado sobornar a personas privadas de la libertad a través del abogado Diego Cadena.

Esta controversia, asegura que por intermedio del abogado Cadena, se habría promovido la búsqueda y manipulación de testimonios para favorecer su defensa. Según ese fallo, al menos tres testigos, Juan Guillermo Monsalve y los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, conocido como “Víctor”, y Eurídice Cortés, alias “Diana”, habrían sido contactados para ofrecer declaraciones y retractaciones que beneficiaran al entonces senador.

Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la Fiscalía no logró probar su teoría y, mediante una decisión dividida de dos votos contra uno, absolvió al expresidente por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Puede leer: El juicio del siglo: 10 claves del caso Uribe, sin ‘prueba reina’

No obstante, el expediente continúa en la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si admite la demanda de casación presentada por la Fiscalía y, de hacerlo, estudiarla de fondo en la Sala Penal dentro de un plazo máximo de cinco años.

Además, las víctimas del caso ya radicaron ante la Corte Suprema de Justicia también un recurso de casación contra la sentencia que absolvió a Álvaro Uribe en segunda instancia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es una casación en Colombia?
Es un recurso judicial que permite a la Corte Suprema revisar decisiones de tribunales inferiores para garantizar la correcta aplicación de la ley.
¿Por qué Álvaro Uribe fue absuelto en segunda instancia?
El Tribunal Superior de Bogotá consideró que la Fiscalía no acreditó pruebas suficientes que vincularan a Uribe con soborno a testigos.
¿Qué delitos se le imputan al expresidente Uribe?
Soborno a testigos y fraude procesal.

