Caso Uribe: Fiscalía solicita tumbar absolución y revivir condena contra el expresidente

La Fiscalía General presentó una demanda de casación para revertir el fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal.

Esta decisión, que la tomó el Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia revirtió la decisión que se tomó en un principio de sentenciar al expresidente Uribe a 12 años de prisión, hoy enfrenta un recurso de casación para que se evalúe nuevamente esta medida anta la Sala Penal de la Corte Suprema.

Allí reposa ahora el expediente sobre el caso y es la Corte la que deberá decidir si deja en firme la absolución del expresidente Álvaro Uribe o si revive la condena por soborno a testigos.

En su momento, desde el Tribunal Superior de Bogotá, se estableció que “ninguna prueba acreditó que Uribe Vélez hubiera determinado a Cadena para recaudar pruebas mediante ofrecimientos ilícitos”, dice la decisión del Tribunal, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán.

Esto, tras la consideración del tribunal de que en la sentencia en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia, hubo inconsistencias en el análisis de la jurista.