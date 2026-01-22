El caso Jorge Glas, la ‘trastienda’ diplomática de la crisis entre Colombia y Ecuador

La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia dio un nuevo salto este jueves, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la imposición de un arancel de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas. La medida fue respondida casi de inmediato por el Gobierno de Gustavo Petro, que suspendió de forma temporal la venta de energía eléctrica a Ecuador y anunció un gravamen aduanero del 30 % a los productos ecuatorianos, en una señal clara de escalamiento del conflicto.
Ecuador sostiene que las medidas adoptadas buscan proteger su frontera en un momento en el que el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con organizaciones criminales que han convertido su territorio en un punto clave para la salida de droga hacia el Pacífico.