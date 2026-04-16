Caso Colmenares | Tras un expediente de 16 años, la Corte concluyó que la Fiscalía “actuó con ligereza”

Después de 16 años del llamado Caso Colmenares, un litigio judicial que mantuvo en vilo a la sociedad colombiana, la Corte Suprema de Justicia concluyó de manera lapidaria que la Fiscalía “actuó con ligereza y falta de claridad al estructurar los cargos”.
Así lo reportó este jueves el alto tribunal, tal cual lo había adelantado EL COLOMBIANO, al informar que confirmó la absolución para una de las implicadas en los hechos, Laura Milena Moreno Ramírez.
“A lo largo del proceso el ente acusador no tenía información sobre las posibles razones que pudo tener Moreno Ramírez para participar en los hechos, las circunstancias que lo rodearon ni la identidad de los autores materiales; la celebración de un acuerdo entre los autores materiales y la investigada para perpetrar el homicidio. Esa falta de evidencia llevó al fiscal a conclusiones irrazonables sobre aspectos fácticos medulares para establecer el delito en que pudo haber incurrido Moreno Ramírez”, indicó la Corte en un comunicado.
Vale la pena recordar que la investigación comenzó en la madrugada de Halloween de 2010, cuando fue hallado el cadáver de Luis Andrés Colmenares Escobar en una canalización del sector El Virrey, en Bogotá. El joven de 20 años estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes.