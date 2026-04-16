Caso Colmenares | Tras un expediente de 16 años, la Corte concluyó que la Fiscalía “actuó con ligereza”

Después de 16 años del llamado Caso Colmenares, un litigio judicial que mantuvo en vilo a la sociedad colombiana, la Corte Suprema de Justicia concluyó de manera lapidaria que la Fiscalía “actuó con ligereza y falta de claridad al estructurar los cargos”. Así lo reportó este jueves el alto tribunal, tal cual lo había adelantado EL COLOMBIANO, al informar que confirmó la absolución para una de las implicadas en los hechos, Laura Milena Moreno Ramírez. “A lo largo del proceso el ente acusador no tenía información sobre las posibles razones que pudo tener Moreno Ramírez para participar en los hechos, las circunstancias que lo rodearon ni la identidad de los autores materiales; la celebración de un acuerdo entre los autores materiales y la investigada para perpetrar el homicidio. Esa falta de evidencia llevó al fiscal a conclusiones irrazonables sobre aspectos fácticos medulares para establecer el delito en que pudo haber incurrido Moreno Ramírez”, indicó la Corte en un comunicado. Vale la pena recordar que la investigación comenzó en la madrugada de Halloween de 2010, cuando fue hallado el cadáver de Luis Andrés Colmenares Escobar en una canalización del sector El Virrey, en Bogotá. El joven de 20 años estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes.

La Fiscalía abrió un expediente por el delito de homicidio agravado e hizo imputaciones contra Carlos Cárdenas, Laura Moreno y Jessy Quintero (estas dos últimas amigas del finado). Sin embargo, la defensa de estos sospechosos, conformada por un equipo de 50 personas, incluyendo abogados y peritos, logró desvirtuar esa teoría y plantear la de una caída mortal al caño, producto de un accidente y del licor consumido en una fiesta. “Moreno Ramírez fue procesada por homicidio agravado y Quintero por falso testimonio y encubrimiento. En febrero de 2017 un juez de Bogotá las absolvió y en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a la primera y declaró la prescripción de los delitos de la segunda”, recordó el alto tribunal. Otro de los puntos importantes del fallo es la ratificación de que a Colmenares no lo mataron, según las evidencias documentadas. “La Sala dio por probado que la víctima murió por asfixia por inmersión, al haber aspirado agua del caño El Virrey y que eso está asociado con las graves lesiones en su cara, así como por el estado de ebriedad en que se encontraba. Sin embargo, señaló que existe una duda insalvable sobre el origen de las lesiones causadas a Luis Andrés, pues con la prueba obrante en el expediente no es posible concluir que hubieran sido causadas por terceros”, indicó la entidad. Ese fue el único misterio que quedó en este polémico caso: ¿al muchacho lo golpearon antes de morir ahogado? Durante el juicio, la Fiscalía expuso que él fue víctima de una agresión, aunque falló al conectar ese incidente con la muerte.