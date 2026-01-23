Caso Cepeda y reglas desiguales: las alertas de la MOE frente a consultas

En medio de la disyuntiva sobre si Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo, puede o no participar en la consulta del Pacto Amplio en marzo próximo –debido a que en su momento ya habría intervenido en la consulta del Pacto Histórico–, el subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), Frey Alejandro Muñoz, señaló inicialmente que el aspirante “no podría presentarse a las consultas del 8 de marzo”. Horas después, la organización reculó ese pronunciamiento.
EL COLOMBIANO habló directamente con Muñoz y le consultó por este traspié, la “polarización” del proceso electoral y la visión general que tiene la MOE a pocos meses de los comicios.