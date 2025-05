Así “se descarriló” Petro en sus viajes, según nueva carta de Leyva, ¿qué hay detrás?

“Está usted enfermo”: Leyva a Petro

Leyva insiste en que el presidente Petro “está enfermo” y justifica esa aseveración por constantes “desapariciones, extravíos y conductas insólitas (que) son propias de una enfermiza condición. Ella, alimentada por un vicio suyo ya de notorio y público conocimiento. Es una tragedia personal suya pero también una tragedia para Colombia toda”. Sin embargo, como en la carta anterior, el excanciller no adjuntó ningún tipo de prueba más que su palabra que coincide con un secreto a voces en los pasillos del poder. “Señor, es que usted sigue en la adicción. Al decir de los especialistas, trátase de una dependencia de sustancias que compromete las emociones y el equilibrio psíquico. Lo dicen ellos, no yo”, agrega Leyva. En contexto: Leyva publica explosiva carta hablando de incidentes de Petro en Italia, Chile y China: “presidente, está usted enfermo”

Los viajes

Además del viaje a París que fue motivo de polémica en la primera carta, Leyva se refiere a otros que van desde antes de la posesión presidencial en agosto de 2022 hasta octubre de 2023. En orden, el excanciller de origen conservador, habla de “situaciones escandalosas” en Florencia (Italia) en 2022, “en los patéticos e incontrolables escenarios hizo presencia la policía local, algunos agentes uniformados, otros vestidos de civil”. Pero no se explica cuáles fueron las situaciones ni qué hizo mal Petro. Luego, cita un episodio de mediados de enero de 2023 en Davos (Suiza) en el que el presidente Petro canceló su agenda que habría incluido una reunión con el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair; finalmente Leyva atendió esa reunión y a propósito de esa visita a Suiza “se hizo mención en algunos círculos de una extraña presencia de unidades de genmandería (policía) de ese país”. No brindó mayores detalles. Salta de país para referirse a una visita de Estado el 9 de enero de 2023 en Chile con el presidente Gabriel Boric, en la que el presidente Petro no asistió a una reunión en el Palacio de los Tribunales de Justicia. “Tras una cena privada en la noche anterior dejó de ser usted localizable”, le dice Leyva a Petro. En efecto, el mandatario colombiano reconoció que no asistió a ese encuentro porque estaba “visitando la tumba de Pablo Neruda en Valparaíso (...) el presidente Boric sabía mi intención de ir”. Pero Petro no mencionó la molestia que quedó registrada en la prensa chilena y otros elementos que cuestionan el comportamiento del jefe de Estado en ese país. Además, el excanciller describe otros episodios que dan cuenta de la actitud del presidente Petro frente a las formas propias de la diplomacia: un discurso polémico sobre la caída del Muro de Berlin frente a autoridades alemanas: “algo le está pasando a su presidente”, le habría dicho un ministro alemán a Leyva. Y otro viaje a China en el que Petro habría estado en silencio en una cena con Xi Jinping al no poder tocar el tema del metro de Bogotá: “Mantuvo absoluto silencio todo el tiempo. Lo ignoró”. También cita una supuesta llamada con Recep Erdoğan que nunca se dio porque el presidente colombiano no la atendió en dos ocasiones. Lea más: Las frases más duras de la entrevista de Juanpis González a Petro

“Es un complot”: Petro

El presidente Petro utilizó un evento con estudiantes del Sena en la Casa de Nariño este martes para responderle a Leyva pocas horas después de que se conoció la carta. Señaló que es un “segundo ataque que va a fondo como una daga mortal (...) no es un chisme por ahí de un viejo loco por rabia (...) lo echó la Procuraduría, yo qué culpa tengo. Es un complot y no es nacional”. Luego volvió a insitir en que no es drogadicto porque “no se deja esclavizar”; combinó la campaña por la consulta popular, los consejos de ministros y hasta el supuesto chantaje del ministro Benedetti, para decir, sin brindar mayores detalles, que Leyva se fue de la Cancillería “en primera instancia por un negocio que estaban armando” y en “segunda instancia” por “arrodillarse” frente a delegados internacionales. La pelea entre Petro y Leyva, inédita en la historia reciente del país, alimenta la idea de que el mandatario siempre ha tenido problemas con sus colaboradores más cercanos sin que haya un ápice de autocrítica. Pareciera que realmente el viaje más polémico del mandatario, como el título de aquella obra de Eduardo Zalamea Borda, es “cuatro años a bordo de mí mismo”.

Petro “se perdió” en Chile y hasta confundió a la hija de Salvador Allende

El hecho más revelador de la visita de Estado de Petro en Chile a principios de enero de 2023 es que en efecto el mandatario “se perdió” y modificó su agenda en ese país sin brindar mayores detalles. Leyva dice que desde una cena el viernes en la noche “perdieron rastro” del mandatario. Asistentes a esa comida en el Palacio de La Moneda le dijeron a este diario que Petro “desapareció” dejando “muchos rumores”.

FOTO: AFP

Lo que le dijeron a la opinión pública es que supuestamente tenía debía viajar de emergencia a Colombia para atender un derrumbe en el Cauca. Pero en la prensa chilena quedó registrado el hecho con el agravante de que el mandatario habría cancelado un desayuno con la familia de expresidente Salvador Allende, a quien Petro dice admirar; confundió, además, a la escritora Isabel Allende con la verdadera hija del político, María Isabel Allende, que es politóloga y legisladora.Como defensa a la carta de Leyva, Petro reconoció que en Chile no asistió a algunos de los eventos programados “no porque fuera a emborracharme” sino porque “estaba visitando la tumba de (Pablo) Neruda y el presidente Boric lo sabía”.

China: ¿La “ignorada” en la cena con Xi Jinping tuvo que ver con acuerdo que Leyva impidió?

El excanciller cuenta en la carta que en una visita en octubre de 2023, Petro “guardó absoluto silencio” e ignoró a su homólogo chino Xi Jinping durante una cena. “Había sido usted advertido que el tema del metro de Bogotá no era un asunto para ser tratado con el Jefe de Estado, Xi Jinping. La misma embajada China en Colombia en documento preparatorio de su visita así lo indicaba con total claridad. Sin embargo, usted obsesionado con su postura, terco, inflexible, al no lograr su cometido quedó afectado”, escribió Leyva.

FOTO: AFP

En un discurso este martes, Petro se defendió. “El traidor (en referencia a Leyva) llega y dice: ‘es que me tocó hablar porque el Presidente se quedó callado’. ¿Eso es prueba de qué? ¿Acaso el presidente tiene que estar despierto después de 24 horas y cambiando los horarios (...) Yo hablé con Xi Jinping, no sea mentiroso”.El jefe de Estado explicó que en aquel viaje fue a hacer un “acuerdo de intención” para meter a Colombia en la Ruta de la Seda, pero en la Cancillería liderada entonces por Leyva le sabotearon los papeles y terminó siendo algo “menor”, es decir, una “alianza estratégica” que “no sirve para nada”.

El polémico discurso en Alemania: “algo le está pasando a su presidente”

Leyva también comentó otro viaje que se puede contrastar con los registros de prensa del 15 de junio de 2023 pues el discurso del jefe de Estado, según el excanciller, causó “una histórica molestia que entre bambalinas le correspondió a quien esta carta le escribe morigerar la ofensa por usted causada. Deploró usted la caída del Muro de Berlín, uno de los hechos de mayor trascendencia del siglo XX por ser el símbolo fundamental del triunfo de la democracia en occidente y el paso de mayor importancia hacia la reunificación alemana”. Según Leyva, sintió “gran vergüenza” y un ministro alemán le comentó que “algo le está pasando a su presidente”. Lea también: Excanciller Leyva sugiere que hay que sacar a Petro de la Presidencia: “es hora de que se revise su permanencia en el poder” En efecto, el presidente Petro dio un discurso haciendo alusión a la caída del Muro de Berlín no “deplorando” el hecho histórico pero sí haciendo referencias que en el contexto de la diplomacia alemana pudieron haber caído mal: “El derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de valores de izquierda”, dijo el mandatario colombiano.

