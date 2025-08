Shakira rompió récord en Colombia con cantidad de boletas vendidas, ¿cuántas lleva?

Las mujeres ya no lloran marcó el regreso de Shakira a los escenarios y se convirtió en una de las giras más exitosas de una cantante latina de los últimos años. Solo en Colombia, su tierra natal, la artista barranquillera ha vendido más de 376.000 entradas a sus conciertos.

En el país, la gira ha tenido dos etapas: en la primera, la cantante se presentó en Barranquilla, Bogotá y Medellín, y fueron más de 256.000 fanáticos los que disfrutaron de su show. Fue a finales de febrero que “La loba” visitó las dos primeras ciudades, mientras que a Medellín llegó en abril luego de tener que cancelar su espectáculo por problemas logísticos.

Lea: Récord histórico: Shakira rompe marcas de asistencia en México con más de un millón de entradas vendidas

A principios de julio, Shakira dio a conocer que su gira tendría una segunda fase llamada Estoy aquí. Para esta, la cantante se presentará en varios países de Latinoamérica, incluido Colombia, donde estará en dos ciudades. En Cali se presentará el 25 y 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero y nuevamente en la capital el 1 de noviembre en Vive Claro.

En estos dos últimos conciertos, la artista también ha batido récords de venta de entradas: se han vendido 120.000 boletos para estas fechas, que son las últimas confirmadas en Colombia del tour.

Estas cifras convierten a Las mujeres ya no lloran en la gira más exitosa en la historia de la industria musical en Colombia, y consolidan a Shakira como una de las figuras más destacadas del espectáculo. Vale la pena resaltar que, en algunas de las ciudades por donde pasará la gira, la cantante no se presentaba desde hacía varios años. Por ejemplo, en Cali no ofrecía un concierto desde noviembre de 2006.