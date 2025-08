“Entraron mujeres que no debían porque no estaba permitido acompañantes”: la historia de las fiestas en hoteles de Petro en campaña

Los chats fueron negados por el hijo del presidente, quien enfrenta un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y los calificó de montaje. La historia no tiene que ver únicamente con unas conversaciones entre Vásquez y Petro, sino con otras fuentes que hablaron con EL COLOMBIANO y confirmaron lo que los chats narran.

Los chats no son de un solo episodio. Ocurrieron durante 2021 y 2022, cuando el hoy presidente y los demás candidatos se encontraban recorriendo el país. El 25 de febrero de 2022, Petro se encontraba en Cartagena en un viaje por varios municipios de Bolívar. De esa visita hay un video en campaña en donde el presidente hizo un gran acto en la ciudad. “Gracias por su presencia aquí en esta inmensa manifestación en Cartagena, en donde hablamos de territorio, de la riqueza de un pueblo negro que se adueñe de su territorio. Aquí estamos en la Cartagena mulata, la Cartagena libertaria”, dijo el candidato en un discurso que duró una hora y doce minutos.

En ese viaje, Petro se alojó en un hotel en el Centro Histórico. Días antes, el entonces asesor del candidato, Armando Benedetti, había llamado para organizar la logística del hospedaje para Petro y su equipo.

EL COLOMBIANO habló con dos personas que estuvieron allí y presenciaron hechos que se corroboran con los chats de esa fecha entre Vásquez y Petro.

“Ellos estaban por una noche en el hotel, pero quisieron quedarse una más porque él (Petro) no salió. Le dijeron a alguien del hotel que ofrecían pagar la reubicación de los otros huéspedes, pero el hotel les respondió que no se podía”, dice la persona que estuvo allí. Este periódico corroboró la relación de la fuente con los hechos y su presencia en ese hotel esa misma noche en Cartagena, pero por razones de seguridad protege su identidad.

Petro llegó al hotel, ingresó a su habitación y al otro día debía salir hacia Popayán a otro evento de campaña. Eso no ocurrió. Al hotel le habían solicitado que el desayuno estuviera servido muy temprano en la mañana y listo para todo el equipo del candidato. Pero cuando todo el personal del lugar esperaba de manera especial a Petro, este no llegó al desayuno. “Vimos cómo tuvieron que sacarlo de allí varios escoltas en la tarde. Supimos que le pidieron al hotel el hospedaje por una noche más, pero la dirección no lo autorizó”, agrega.

Lo más grave ocurrió cuando una persona administrativa solicitó ver qué había ocurrido en las cámaras de seguridad del hotel. Lo que vio, según dijo a este medio, fue a varias mujeres ingresando a la habitación del candidato durante la noche. Ellas salieron en la mañana y el candidato se habría quedado allí hasta la 4:00 de la tarde.