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Leyva volvió a cargar contra Petro en nueva carta: lo llamó “jefe de la mafia” y aseguró que “intercepta candidatos”

El excanciller Álvaro Leyva publicó una nueva carta en donde acusa al presidente de infame y lo acusa de perseguir a candidatos. Esto escribió.

  • El excanciller publicó una nueva carta en medio del llamado a juicio por parte de la Fiscalía. FOTOS: Colprensa y @AlvaroLeyva
    El excanciller publicó una nueva carta en medio del llamado a juicio por parte de la Fiscalía. FOTOS: Colprensa y @AlvaroLeyva
  • Este es el comunicado que publicó el excanciller en su cuenta de X. FOTO: @AlvaroLeyva
    Este es el comunicado que publicó el excanciller en su cuenta de X. FOTO: @AlvaroLeyva
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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En medio del llamado a juicio que ha sufrido el excanciller Álvaro Leyva, el exfuncionario ha publicado en sus redes sociales una nueva carta en contra del presidente Gustavo Petro.

En la misiva, el exministro acusó al mandatario de liderar un plan en su contra. Gustavo Petro ha urdido contra mi una persecución atroz, como retaliación ante mis denuncias de su cercanía al mundo de la droga, que han llevado a que los Estados Unidos lo tengan hoy arrinconado”, expresó.

Leyva también usó varios calificativos en contra del jefe de Estado. “Hoy siento el orgullo de haber ayudado a desenmascarar al jefe de la mafia que tiene sumida a Colombia en sus horas más oscuras. Asumí como su Canciller con la esperanza de un cambio. Pero luego conocí su vida de vicio y decadencia. Tardé en entender su vileza y, seguramente, también en denunciarla”, subrayó.

Lea también: ...Y al excanciller Leyva le llegó la notificación antes de la tumba

A su vez, hace alusión a un presunto comportamiento indebido del mandatario en uno de sus viajes al exterior, como ha sido costumbre en cartas anteriores.

“El Presidente es un ser infame: la trata de blancas internacional es un azote de las niñas pobres de Colombia y él, en plena visita de Estado, termina de cliente de un burdel en Lisboa; dice ser un adalid de la paz, pero lleno de odio divide violentamente a la sociedad con su retórica trasnochada, clasista y racista”, puntualizó.

Este es el comunicado que publicó el excanciller en su cuenta de X. FOTO: @AlvaroLeyva
Este es el comunicado que publicó el excanciller en su cuenta de X. FOTO: @AlvaroLeyva

“Dice combatir el narcotráfico, pero sale a la plaza pública drogado, ebrio de alcohol y sectarismo, a maltratar e insultar contradictores, mientras en los Estados Unidos se investigan sus vínculos con los narcos”, agregó el excanciller.

Otra de las acusaciones que hizo Leyva es acerca de su comportamiento en la época electoral que vive el país y lo acusó de una persecución contra candidatos. “Petro sabe que el proceso electoral que se avecina se parece al vivido recientemente en Chile. Y, para evitar su mismo resultado, intercepta ilegalmente candidatos, busca destruirlos y desde ya pretende tender un manto de duda sobre los escrutinios”, aseveró.

En cuanto al proceso de los pasaportes, se refirió al llamado a juicio por parte de la Fiscalía ante la Corte Suprema. “Ahora, meses después, la Fiscalía me acusa de prevaricato porque declaré desierta una licitación de pasaportes que, según esa misma institución, estaba basada en un ‘pliego sastre’”, detalló.

Leyva sostuvo que dejó una licitación “nueva, limpia y legal” y que fue la decisión de su sucesor, Luis Gilberto Murillo, la que generó un sobrecosto de 30 millones de pesos. “Todo a dedo. Todo turbio. Todo sin control. Así, a la brava, se le abrió la puerta a la debacle de pasaportes de hoy. Yo le advertía Petro lo que se le venía encima al país. Pero guardó silencio”, concluyó.

Sobre este tema, según el ente acusador, el excanciller habría actuado de manera arbitraria y contra la ley al ordenar terminar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, que durante años se encargó de la impresión y personalización de pasaportes.

Mientras estuvo al frente de la cartera de Relaciones Exteriores, Leyva declaró desierta la licitación en septiembre de 2023 pese a que esta empresa, Thomas Greg & Sons, cumplía con los requisitos técnicos exigidos.

Cabe resaltar que por decisión de la Procuraduría, Leyva fue destituido e inhabilitado por 10 años tras hallarlo responsable de incurrir en faltas gravísimas, pues argumentaron que las decisiones del funcionario generaron “un proceso y desgaste administrativo que como máximo jerarca de la cancillería públicamente desconoció las calidades del proponente calificado y puso en riesgo los derechos de los connacionales, contrario a sus deberes funcionales que le obligaban a desempeñarse como un gerente público que diera ejemplo de responsabilidad, eficiencia, eficacia en el cumplimiento de su gestión”.

Lea también: Fiscalía radicó acusación contra exministro Leyva ante la Corte por terminar contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons

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