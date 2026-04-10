Leyva volvió a cargar contra Petro en nueva carta: lo llamó “jefe de la mafia” y aseguró que “intercepta candidatos”

En medio del llamado a juicio que ha sufrido el excanciller Álvaro Leyva, el exfuncionario ha publicado en sus redes sociales una nueva carta en contra del presidente Gustavo Petro.

En la misiva, el exministro acusó al mandatario de liderar un plan en su contra. “Gustavo Petro ha urdido contra mi una persecución atroz, como retaliación ante mis denuncias de su cercanía al mundo de la droga, que han llevado a que los Estados Unidos lo tengan hoy arrinconado”, expresó.

Leyva también usó varios calificativos en contra del jefe de Estado. “Hoy siento el orgullo de haber ayudado a desenmascarar al jefe de la mafia que tiene sumida a Colombia en sus horas más oscuras. Asumí como su Canciller con la esperanza de un cambio. Pero luego conocí su vida de vicio y decadencia. Tardé en entender su vileza y, seguramente, también en denunciarla”, subrayó.

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A su vez, hace alusión a un presunto comportamiento indebido del mandatario en uno de sus viajes al exterior, como ha sido costumbre en cartas anteriores.

“El Presidente es un ser infame: la trata de blancas internacional es un azote de las niñas pobres de Colombia y él, en plena visita de Estado, termina de cliente de un burdel en Lisboa; dice ser un adalid de la paz, pero lleno de odio divide violentamente a la sociedad con su retórica trasnochada, clasista y racista”, puntualizó.