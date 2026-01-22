x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Carlos Garavito, magistrado ponente de la Corte Suprema en el caso Uribe, fue nombrado presidente de la Sala Penal

El magistrado liderará la Sala Penal de la Corte Suprema durante 2026, en un momento marcado por expedientes de alto impacto judicial. Su trayectoria es amplia, y en su mesa reposan otros casos importantes. Perfil.

  • La elección de Solórzano Garavito se confirmó el 21 de enero, junto con la designación del vicepresidente de la Sala. FOTO: Corte Suprema de Justicia
    La elección de Solórzano Garavito se confirmó el 21 de enero, junto con la designación del vicepresidente de la Sala. FOTO: Corte Suprema de Justicia
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Mientras la Corte Suprema de Justicia se prepara para resolver uno de los procesos judiciales más trascendentales de la última década, la Sala de Casación Penal estrena liderazgo. Desde esta semana, el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito asumió la presidencia de la Sala, una instancia que vuelve a concentrar la atención nacional por el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Lea también: El día en que el nuevo minIgualdad participó en un linchamiento a soldados en el Cauca

El caso, que regresó recientemente al alto tribunal, marca el cierre de un largo recorrido judicial. Tras una condena en primera instancia en 2025 y una absolución posterior en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía y las víctimas activaron el recurso extraordinario de casación.

Con ello, el proceso volvió a la Corte Suprema, donde se definirá si se mantiene o se revierte la absolución del exmandatario, investigado por soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.

En ese contexto, la elección de Solórzano Garavito como presidente de la Sala Penal cobra especial relevancia. El magistrado no solo coordinará el funcionamiento interno de la Sala durante 2026, sino que además es el ponente del proceso contra Uribe Vélez, lo que lo sitúa en el centro de una de las decisiones más sensibles del sistema judicial colombiano.

¿Quién es Carlos Roberto Solórzano Garavito?

Con más de tres décadas de ejercicio profesional, Solórzano Garavito ha desarrollado una carrera que combina la práctica jurídica con la academia y el servicio público. Su formación incluye estudios avanzados en Derecho Penal, ciencias criminológicas y técnicas de oralidad, tanto en Colombia como en el exterior.

A lo largo de los años ha transitado por escenarios clave de la justicia, desde la defensoría pública hasta los tribunales superiores.

Antes de llegar como magistrado titular a la Corte Suprema, tuvo experiencia como conjuez tanto en el Tribunal Superior de Bogotá como en la propia Sala de Casación Penal, un recorrido que le permitió conocer de cerca el funcionamiento de la jurisdicción penal en distintos niveles.

Ese trayecto se complementa con una amplia labor docente en universidades de Bogotá, donde ha impartido cátedras relacionadas con responsabilidad penal, prueba, derecho procesal y delitos imprudentes.

¿Qué es la etapa de casación?

La Sala Penal que ahora preside recibió hace pocos días las demandas de casación que buscan dejar sin efectos la decisión que absolvió al expresidente. Dichos recursos cuestionan el fallo de segunda instancia que, por mayoría, revocó la condena dictada por una jueza que le había impuesto una pena de prisión domiciliaria de 12 años al exmandatario.

Así, el inicio del periodo de Solórzano Garavito al frente de la Sala de Casación Penal coincide con el tramo final de un proceso que ha marcado la agenda judicial del país durante casi diez años.

Es importante resaltar que, como vicepresidente de la Sala Penal, quedó designado el magistrado Jorge Hernán Díaz Soto.

Le puede interesar: “No es una tercera instancia”: ¿Qué significa el recurso de casación, la última carta que podría reabrir el caso Uribe?

Temas recomendados

Política
Corte Suprema de Justicia
Judicial
Caso Uribe
Gobierno Nacional
Alvaro Uribe
Juicio Mediático
Rama Judicial
Colombia
Álvaro Uribe Vélez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida