Carlos Garavito, magistrado ponente de la Corte Suprema en el caso Uribe, fue nombrado presidente de la Sala Penal

Mientras la Corte Suprema de Justicia se prepara para resolver uno de los procesos judiciales más trascendentales de la última década, la Sala de Casación Penal estrena liderazgo. Desde esta semana, el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito asumió la presidencia de la Sala, una instancia que vuelve a concentrar la atención nacional por el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Lea también: El día en que el nuevo minIgualdad participó en un linchamiento a soldados en el Cauca
El caso, que regresó recientemente al alto tribunal, marca el cierre de un largo recorrido judicial. Tras una condena en primera instancia en 2025 y una absolución posterior en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía y las víctimas activaron el recurso extraordinario de casación.
Con ello, el proceso volvió a la Corte Suprema, donde se definirá si se mantiene o se revierte la absolución del exmandatario, investigado por soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.