“Me sacó del chat”: Carlos Carrillo habla de “jugada infantil” de Angie Rodríguez en su contra

En un nuevo episodio de tensiones internas dentro del Gobierno Nacional, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, confirmó que fue expulsado del grupo de WhatsApp que reúne a los directores de las entidades gubernamentales por culpa de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez.
La exclusión de Carrillo ocurrió al parecer minutos después de que el funcionario criticara una declaración institucional leída desde la Casa de Nariño. En esa intervención, la ahora gerente del Fondo de Adaptación, acompañada por otros integrantes del gabinete, expresó su respaldo al presidente Gustavo Petro ante cuestionamientos provenientes de Estados Unidos.