“Me sacó del chat”: Carlos Carrillo habla de “jugada infantil” de Angie Rodríguez en su contra

El director de la UNGRD expresó que debido a sus confrontaciones con quien lideraba el Dapre fue sacado del grupo de WhatsApp de directores nacionales.

  • Angie Rodríguez y Carlos Carrillo tienen una larga disputa dentro del Gobierno Nacional donde hay denuncias relacionadas con el Fondo de Adaptación. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 horas
En un nuevo episodio de tensiones internas dentro del Gobierno Nacional, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, confirmó que fue expulsado del grupo de WhatsApp que reúne a los directores de las entidades gubernamentales por culpa de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez.

La exclusión de Carrillo ocurrió al parecer minutos después de que el funcionario criticara una declaración institucional leída desde la Casa de Nariño. En esa intervención, la ahora gerente del Fondo de Adaptación, acompañada por otros integrantes del gabinete, expresó su respaldo al presidente Gustavo Petro ante cuestionamientos provenientes de Estados Unidos.

Ante esta puesta en escena, Carrillo reaccionó en el grupo de mensajería escribiendo: “se ven débiles parados detrás de una traidora”. Poco después de ese comentario, el director de la UNGRD fue retirado del grupo.

Lea también: Así está “raspando la olla” el Gobierno: denuncian escandaloso aumento de contratos “corbata” en año electoral

“Eso es una cosa realmente muy infantil. Yo creo que los chats de WhatsApp no hacen parte de los medios oficiales, pero sí, la doctora Angie me sacó del chat”, expresó Carrillo en una rueda de prensa ante medios nacionales.

El director de la UNGRD manifestó su molestia por el uso de la sede presidencial para fines que considera ajenos al interés general. “Lo que ella hace es abusar de la institución presidencial. Este palacio es de todos los colombianos. La institución representa a todos, no su agenda personal”, subrayó Carrillo.

Esta confrontación se suma a una serie de fricciones previas entre ambos funcionarios relacionadas con el Fondo de Adaptación, entidad que gerenciará Angie Rodríguez tras su renuncia al Dapre.

Dentro de los puntos de discordia destaca la queja formal que interpuso Carrillo ante la Defensoría del Pueblo en contra de Rodríguez por presunto acoso laboral.

En contexto: Guerra interna en Palacio: Carlos Carrillo denunció a la directora del Dapre por acoso laboral

El funcionario también ha denunciado posibles manejos irregulares y falta de ejecución en el Fondo Adaptación, entidad en donde Angie Rodríguez se ha desempeñado como gerente encargada.

En la lista de manejos irregulares, Carrillo denunció el despido “ilegal e inmoral” de 15 funcionarios de planta en el Fondo Adaptación, calificándolo como una purga arbitraria.

Por su parte, Angie Rodríguez ha acusado a Carlos Carrillo de tener una nula ejecución durante su paso previo por la gerencia de dicha entidad.

Siga leyendo: Primicia | Angie Rodríguez pondrá 49 nuevos cargos “corbata” para Presidencia y el Fondo de Adaptación

Corrupción
Política
Presidencia
Whatsapp
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd
acoso laboral
Gobierno Nacional
ungrd
Dapre
Gabinete
Colombia
Casa de Nariño
Carlos Carrillo
Angie Lizeth Rodríguez
Utilidad para la vida