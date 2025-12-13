¿Benedetti se volvió famoso en Japón? Carlos Carrillo denuncia que el ministro infla apoyo en redes con bodegas extranjeras

Sigue escalando el enfrentamiento que tienen desde hace varios días el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo. La nueva pelea que tiene vociferando al ministro se desató luego de que mostrara su apoyo a las denuncias que hizo contra Carillo la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien acusó al funcionario de supuestos malos manejos con el Fondo de Adaptación y tras presuntas irregularidades en su gestión en la entidad que gestiona el riesgo y los desastres en Colombia.

Carrillo se defendió, tanto de las acusaciones de Rodríguez como de los señalamientos de Benedetti quien, fiel a su estilo, escalaron al ámbito personal con improperios, por ejemplo, lo calificó como un “mediocre diseñador”, aludiendo a la profesión que tiene Carrillo, y también lo trató de “inepto” y “farsante” y hasta llegó a burlarse de la época en la que Carrillo fue migrante en Londres y trabajó como mototaxista.

Pero según pudo constatar EL COLOMBIANO, detrás de la andanada de insultos y señalamientos habría un interés de Benedetti en mantenerse con el control del Fondo de Adaptación como fortín burocrático. Justamente Carrillo acusó al ministro de ser tener alianzas con la “ñoñomanía”, el corrupto clan costeño liderado por Bernardo Miguel Elías Vidal y su hermano, el senador Julio Elías Vidal. Entre la lista de denuncias que sacó Carrillo como réplica y defensa, mencionó la adjudicación del contrato de La Mojana en noviembre de 2024 estaría amarrado a los “ñoños”.

“Los ñoños han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”, señaló Carrillo en una rueda de prensa. La relación del ministro con gamonales del Partido de la U es conocida públicamente.

Y, como era de esperarse, Benedetti volvió a la carga tras esas denuncias en su contra y anunció denuncias contra el director de la UNGRD por injuria y calumnia. “Y queda claro que es un mediocre, no apto para el cargo, fanfarrón, farsante e inepto”.