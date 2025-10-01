Se posesiona Carlos Camargo en la Corte Constitucional: expectativa por la asistencia de Petro

Los ojos están puestos en la llegada de Carlos Ernesto Camargo Assis a la Corte Constitucional. Este miércoles se posesionará como nuevo magistrado en un acto solemne que, sin embargo, contrasta con la tormenta política y jurídica que rodea su nombramiento y que ya puso en entredicho la independencia del proceso.
Al margen de los cuestionamientos, el exdefensor del Pueblo asumirá su cargo prestando juramento ante el presidente de la Corte Constitucional y no frente al presidente Gustavo Petro, como ha ocurrido en otras posesiones. La decisión busca marcar una línea de independencia frente al Ejecutivo y reforzar la autonomía del alto tribunal.